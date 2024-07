A negyeddöntőben szintén hosszabbításra kényszerültek Southgate tanítványai, sőt, Svájccal szemben egészen a tizenegyespárbajig jutottak, ott pedig a Háromoroszlánosok voltak pontosabbak. A Hollandia elleni elődöntőben gyakorlatilag először kényszerült rá Anglia arra, hogy valóban futballozzon, és kiderült, hogy a szigetországi együttes erre is képes: hiába kerültek hátrányba Bellinghamék már a 7. percben, Kane 11-esből hamar egyenlített, majd a csereként pályára küldött Ollie Watkins a 91. percben a döntőbe lőtte Angliát. Southgate csapata ráadásul valóban játszott is, így talán az addig elégedetlenkedő drukkereit is sikerült maga mellé állítania.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány spanyol válogatottja ugyanakkor legalább annyira eltökélt a trófea megnyerését illetően, mint a rivális. Az ibériai együttesben az ifjú tehetségek lendülete és képességei egyelőre nagyszerű elegyet alkotnak a tapasztaltabb társak rutinjával és magabiztosságával.

Spanyolország a németekkel holtversenyben vezeti az Eb-címek örökranglistáját három-három diadallal, így a negyedik rekordot jelentene számára.

Az elődöntőben a franciáknak betaláló és ezzel az Eb-k történetének legfiatalabb gólszerzőjévé előlépő Lamine Yamal szombaton ünnepli 17. születésnapját,

a fináléban pedig a legfiatalabb futballista lehet, aki világesemény (vb, Eb) döntőjében pályára lép.

Csapattársa, Jesús Navas ugyanakkor a legidősebb játékos lehet egy Eb fináléjában 38 évesen és 236 naposan, az eddigi csúcsot a német Jens Lehmann tartja, aki 38 évesen és 232 naposan védett a 2008-as, épp Spanyolországgal szemben elbukott döntőben.