Először ért véget úgy egy világverseny Cristiano Ronaldo számára, hogy egyetlen gólt sem szerzett a tornán. A 39 éves klasszis 2004 óta a hatodik Eb-jén vett részt, ezen kívül öt világbajnokságon is szerepelt a portugál válogatottal. Most a negyeddöntőben esett ki a csapattal a franciák ellen, és érezhette ebben a saját felelősségét is, hiszen nem tudta góllal segíteni a csapatát – írja a Magyar Nemzet.

Ronaldo nem nyilatkozott a vesztes meccs után, és majd egy napos hallgatás után a hivatalos X-oldalán törte meg a csendet, ahol üzenetet tett közzé, melyet a Daily Mail szemlézett.

„Többet akartunk. Többet érdemeltünk. Magunkért. Mindannyiótokért. Portugáliáért. Hálásak vagyunk mindazért, amit kaptunk tőletek és mindenért, amit eddig elértünk”

– írta Ronaldo a bejegyzése első részében.

Queríamos mais. Merecíamos mais. Por nós. Por cada um de vocês. Por Portugal.



Somos gratos por tudo o que vocês nos deram e por tudo que conquistámos até aqui.



Dentro e fora de campo, tenho certeza de que este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos. pic.twitter.com/C34YgfKLmg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 6, 2024

A bejegyzést úgy folytatta:

Biztos vagyok benne, hogy a pályán és azon kívül is tisztelet érdemel az örökségünk, és tovább fogunk építkezni. Együtt.”

Az utolsó, hangsúlyos szóból arra lehet következtetni, hogy Ronaldo folytatni szeretné a pályafutását a válogatottban, amelyben már így is 212 meccsen lépett pályára. Szaúdi klubjában, az al-Nasszrban egyébként jövő nyárig szól a jelenlegi szerződése – áll a Magyar Nemzet cikkében, amit ITT tud elolvasni.