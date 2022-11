Nagy felháborodást váltott ki az iráni vezetőségben, hogy a labdarúgók tiltakozásul országuk kormánya ellen, az Anglia elleni nyitómeccsükön (2–6) nem énekelték a himnuszt. A hírek szerint ezért hazaérkezésükkor komoly, akár halálbüntetés is várhat a játékosokra, ezért a walesiek ellen – ha nem is énekelték, inkább – elmormolták nemzeti éneküket.

A mérkőzést ennél nagyobb elánnal kezdte a hétfői találkozóhoz képest öt helyen kicserélődő perzsa gárda, de a magas beadásokat a termetesebb védők rendre kifejelték. Ezt követően a pontatlanul passzoló walesieket kontrákból próbálta meglepni Irán, egy alkalommal Golizadeh lesgólig el is jutott. A lassabb tempóban is jelentősen többet birtokolták a labdát Aaron Ramsey-ék, de az angolok ellen arcsérülést szenvedett Beiranvand helyét átvett Hosszein Hosszeininek is csak Moore feje fölé érkező közeli labdáját kellett reflexmozdulattal hárítania az első félidőben.

Negyvenöt perce maradt Iránnak arra, hogy saját kezében tartsa továbbjutási esélyét, s rögtön két kapufával jelezték, nem akarnak már a csoportkör után hazamenni Katarból. Előbb Azmun, majd az első félidőben lesgólt szerző Golizadeh tekerése csattant a lécen. Gareth Bale-lel az élen csak a statiszta szerepet kapták a walesiek, akik az utolsó negyedórára Wayne Hennessey kiállításával emberhátrányba kerültek. Az élet igazságot szolgáltatott, a ráadásban a perzsák kétszer is mattolták a cserekapust, ezzel a walesiek nehéz helyzetbe kerültek, Irán viszont reménykedhet.

B-csoport, 2. forduló

Wales–Irán 0–2 (0–0)

al-Rajjan, Ahmed bin Ali Stadion, 40.875 néző. V.: E. Mario (guatemalai)

Wales: Hennessy – Mepham, Rodon, B. Davies – C. Roberts (B. Johnson, 58.), Ramsey (Ward, 87.), Ampadu (J. Allen, 77.), H. Wilson (D. James, 58.), N. Williams – Moore, Bale. Szövetségi kapitány: Rob Page

Irán: Hosszein Hosszeini – Rezajan, Puraligandzsi, M. Hosszeini, Mohammadi – Golizadeh (Dzsahanbahs, 77.), Nurollahi (Csesmi, 78.), Ezatolahi (Karimi, 83.), Hadzsafi (Torabi, 77.) – Azmun (Anszarifard, 68.), Taremi. Szövetségi kapiány: Carlos Queiroz

Gólszerzők: Csesmi (90+8.), Rezajan (90+11.)

Kiállítva: Hennessey (86.)