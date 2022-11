Világbajnokság, A-csoport, 2. forduló. Katar–Szenegál, péntek, 14 óra (tv: M4 Sport)

Ahhoz képest, hogy mennyit készültek rá, hogy az összes játékosukat hazaigazolták, hogy hónapokon át edzőtáboroztak, igencsak leszerepelt a vb nyitótalálkozóján a katari válogatott. Az ecuadoriak ellen egyetlen kapura lövésre sem futotta erejükből, s csak a dél-amerikaiakon (és a VAR-on) múlt, hogy két góllal megúszták. A játékosok kaptak hideget-meleget a helyi- és a világsajtótól, de most fogadkoznak, hogy a debütáló meccsük csak kisiklás volt, s bizonyítani fogják, hogy joggal nyerték el a rendezést és helyük van a világ legjobb 32 csapata között.

A szenegáliak a katariakkal szemben elnyerték a futballrajongók szimpátiáját. A hollandok ellen kifejezetten jól futballoztak, s a 84. percig úgy álltak 0–0-ra, hogy inkább nekik akadtak nagy(obb) lehetőségeik. Aztán a Chelsea kapusa, Edouard Mendy melléütött egy beívelésnek, s Cody Gapko a hálóba felejt. A kitámadó szenegáliak ellen a hosszabbítás legvégén pedig még Davy Klaassen is betalált. Az Afrikai Nemzetek Kupája címvédője papíron sokkal esélyesebb, mint a házigazda, de ezt az esélyt igazolni is kellene. A tudásuk mindenesetre megvan hozzá, s még legnagyobb sztárjuk, Sadio Mané nélkül is képesek lehetnek arra, hogy bekerüljenek a nyolcaddöntőbe.

