Kardos Ernő a horvátokkal tud leginkább azonosulni a katari világbajnokságon, s tőlük várja a nagy meglepetést. A Majosi SE pécsi illetőségű szakembere azt mondja, a brazilok a torna nagy favoritjai, ám velük kapcsolatban az a kérdés, hogy mit lépnek, ha agresszív, sokat futó csapattal találkoznak.

A Ferencvárossal játékosként bajnoki címet is szerző Kardos úgy véli, az eddigi váratlan eredmények nem is annyira váratlanok, hiszen nagyon kiegyenlített lett a mezőny a futballban. Az argentinok szaúdiaktól elszenvedett veresége kapcsán azt mondta, nem látta, hogy Lionel Messi és társai megszakadtak volna a győzelemért.

„Sok váratlan eredményre számítottam a torna előtt, ami egyelőre be is bizonyosodott, bár ma nem is akkora meglepetés már, ha egy alacsonyabban jegyzett csapat nyer, hiszen nagyon kiegyenlített lett a mezőny a futballban!” – mondta Kardos Ernő a majosi klub közösségi oldalának. – Szerintem az a válogatott fogja megnyerni a vb-t, ahol a képesség mellett az alázat és az egység is jelen lesz. Nem véletlen az argentinok veresége sem, a sok sztártól nem láttam, hogy megfeszülnének a sikerért. Brazília komoly esélyes, de náluk is az lesz a kulcs, hogy tudnak-e váltani, ha egy agresszív, sokat futó csapattal találkoznak. Meglepetést várok, mégpedig egy olyan csapatra tippelnék befutóként, ahol kevesebb a sztár, és több a „vízhordó”. Kifejezetten nem szurkolok senkinek, de ha mindenképp említeni kell egy csapatot, akkor a horvátok azok, akikkel leginkább azonosulni tudok, éppen az imént említett erények, vagyis a győzni akarás és az alázat miatt. Az Egyesült Államok és Tunézia szintén szimpatikus volt számomra” – fogalmazott.