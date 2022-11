Világbajnokság, E-csoport, 2. forduló. Japán–Costa Rica, vasárnap, 11 óra (tv: M4 Sport)

A szaúdiak argentinok felett aratott 2–1-es győzelménél is nagyobb tett volt, hogy a japán válogatott 2–1-re megnyerte a négyszeres világbajnok német csapatot. Mert amíg a Lionel Messivel fémjelzett argentinok 14-szer kísérleteztek góllövéssel, addig a németek 25-ször célozták meg a kaput. Nagyon sokáig úgy is állt a meccs, hogy Thomas Müllerék simán nyernek, de a hajrában derült égből villámcsapásként érkezett a japánok egyenlítő gólja majd a „sokkot kapó” Nationalelffel szemben nem sokkal később a győzelmet jelentő találatot is megszerezték a „kis” ázsiaiak.

Ha valami, akkor egy ilyen győzelem hatalmas energiákat adhat Hajime Morajisu együttesének, amely a csoport leggyengébbjének tartott Costa Rica ellen játssza az első vasárnapi találkozót. A közép-amerikaiak alaposan beleszaladtak abba a bizonyos késbe a spanyolok ellen, a 7–0-s vereség Costa Rica eddigi legsúlyosabb vb-kudarca. A két együttes közös múltja is a japánok sikerét ígéri a mai találkozón, 2018-ban 3–0-ra, 2014-ben 3–1-re nyert Japán, a 2002-es felkészülési meccsük pedig 1–1-es döntetlennel zárult.

Amennyiben a „Felkelő nap országa” ezt a meccsét is megnyeri, nagy lépést tesz a csoportból való továbbjutás felé. Ez eddig háromszor már sikerült nekik, ami tekintve, hogy a 2022-es a hetedik világbajnokságuk, amelyen ott vannak, nem is olyan rossz. Costa Ricának csoda kellene, mert, ha nyernek is japán ellen, nekik még hátra lesz a németek elleni fellépésük.

