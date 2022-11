Bombaerős kezdővel állt fel a világbajnoki címvédő, akik nem titkoltan azzal a céllal érkeztek Katarba, hogy történetük során harmadszor is hazaviszik a Jules Rimet Kupát. A Zinedine Zidane-nal fémjelzett generáció 1998-as történelmi sikere után négy éve már az Antoine Griezmannal, Paul Pogbával és az akkor még tejfelesszájú (nem mintha 23 évével most öreg lenne...) Kylian Mbappéval felálló gárda ért fel a csúcsra Oroszországban. Griezmann és Mbappé most is ott van a vb-n, Paul Pogba azonban az aranylabdás Karim Benzemával egyetemben sérülés miatt csak a lelátóról szoríthat a társaknak.

A világbajnokság egyik leggyengébbjének titulált ausztrálok a lehető legjobb ellenfélnek tűntek ahhoz, hogy már rögtön az első meccsén lendületbe kerüljön Didier Deschamps együttese, ám a meccs eleje nem úgy alakult, ahogy azt a szakember (aki 1998-ban a pályán volt) megálmodta. A franciák sehogy sem találtak fogást a szervezett ausztrálokon, akik egy villámgyors akció után a vezetést is megszerezték: Mathew Leckie fűzte be a jobboldalon Lucas Hernándezt (aki meg is sérült, érkezett is helyére a testvére, Theo), élesen a kapu elé lőtt labdáját pedig Craig Goodwin a bal felsőbe bombázta.

Az ijedtséget egy pillanat alatt „leporolta” magáról a francia válogatott, amely előbb Adrien Rabiot pompás fejesével kiegyenlített, majd Olivier Giroud lőtte be közelről az üres kapuba Rabiot passzát. Giroud a maga 36 évével és 54 napjával a francia válogatott történetének legidősebb vb-gólszerzője lett. A vezetés tudatában elkezdte cifrázni a játékot a francia csapat, Griezmann kiváló középreadásából Mbappé is gólt szerezhetett volna, de a kapu torkából, óriási helyzetben fölé lőtt. Jól fociztak a franciák, jó volt nézni a játékukat, mégis benne volt a meccsben az ausztrál egyenlítés: a 48. percben Riley McGree beadását Jackson Irvine a bal kapufára fejelte.

A második félidő nagyon lagymatag tempóban indult, csupán Giroud ollózása után emelkedett meg egy kicsit az ember pulzusa, de a mozdulat nem hozott gólt – pedig a nagy öreg rászolgált volna. A franciák mentek előre, de már nem olyan nagy elánnal, mint amikor még hátrányban voltak, aztán egyszer csak megvillantak, s előbb Ousmane Dembélé beadását fejelte a kapuba Mbappé, majd a góllövő „postázott” egy gólpasszt Giroudnak, aki másodjára fejjel volt eredményes. Az utolsó negyedórában már csak az volt a kérdés, hogy akarnak-e újabb gólt, vagy gólokat szerezni a franciák.

Akartak, de már nem jött össze nekik. Pedig akadtak lehetőségeik, a legnagyobb a 90. percben, amikor Ibraima Konaté fejelt közelről, de Matt Ryan óriási bravúrral kiszedte a bal felsőbe tartó labdát. Még a hétperces hosszabbításban is meglőhették volna az ötödiket, ám ekkor már nem koncentráltak úgy, ahogy korábban. A végén mosolyogva ölelkeztek össze a két csapat játékosai: az ausztráloknak igazából már az is siker, hogy ott lehetnek Katarban, franciák pedig tettek egy lépést a címvédés felé. Ennél azonban a folytatásban csak nehezebb meccseik lesznek.

D-csoport, 1. forduló

Franciaország–Ausztrália 4–1 (2–1)

Al Wakrah, Al Janoub Stadion. Vezette: W. Gomes (dél-afrikai)

Franciaország: Lloris – Pavard (Koundé, 89.), Upamecano, I. Konaté, L. Hernández (T. Hernández, 13.) – Griezmann, Tchouameni (Fofana, 77.), Rabiot – Dembélé (Coman, 77.), Giroud (M. Thuram, 89.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Ausztrália: Ryan – Atkinson (Degenek, 85.), Souttar, Rowles, Behich – McGree (Mabil, 73.), Mooy, Irvine (Baccus, 84.) – Leckie, Duke (Cummings, 56.), Goodwin (Kuol, 74.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold.

Gólszerzők: Rabiot (27.), Giroud(32.), Mbappé (68.), Giroud (71.), illetve Goodwin (9.).

STATISZTIKA

Labdabirtoklás: 62%, illetve 38%

Kapura lövés: 21, illetve 4

Kaput eltaláló lövés: 6, illetve 1

Szöglet: 8, illetve 1

Összes passz: 724, illetve 461

Teljesített passz: 668, illetve 398