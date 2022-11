Összejön-e a hatodik?

Ez volt a világbajnokság előtt a legnagyobb kérdés a brazil válogatott kapcsán. Az ötszörös világbajnok a hatodik vb-elsőségéért érkezett Katarba, talán nem kell mondani, hogy bombaerős válogatottal. Olyannal, amelynek keretébe nem fért be például Coutinho vagy Firmino, s amelyben minden poszton világsztárral számolhat Adenor Leonardo Bacchi, azaz Tite, aki 2016 óta ül a Selecao padján.

A szaksajtó is a világranglistát vezető sárga-kékeket kiáltotta ki favoritnak, s a vb előtt nem akadt olyan kimutatás, vagy elemzés, amelyik ne a brazilokat tartotta volna a legnagyobb esélyesnek. Talán mondanunk sem kell, hogy az internetes oldalunkon indított szavazáson is Brazília végzett az első helyen.

Ilyen előzmények után kissé csalódást okozott a brazil válogatott, amely eléggé visszafogottan játszott az első félidőben. Mentek előre, támadtak a brazilok, de nem olyan elánnal, ahogy azt tőlük megszokhattuk, a szerb védelmet egyáltalán nem állították megoldhatatlan feladat elé.

No, de aztán a második félidőben megkezdődött az igazi szamba!

Előbb Alex Sandro lőtt kapufát, majd egy formás támadás után Vinícius Junior passzolt középre, és Richarlison megszerezte a brazilok vezető gólját. Sorra jöttek már ekkor a helyzetek, majd megint Richarlison villant: Vinícius újabb passzát felpörgette, aztán beollózta a labdát a kapu jobb oldalába. Szenzációs találat volt!

A felszabadultan játszó brazilok rendületlenül mentek előre, s Casemiro majdnem megszerezte a harmadikat, de a léc kisegítette a kiválóan védő Vanja Milinkovics-Szavics kapust, aki tíz bravúrt mutatott be. A harmadik gól már nem jött össze, de ezt aligha bánták a brazilok, akik kezdésnek megmutatták, hogy milyen is az, amikor elindul a szamba. A szerbek egyetlen egyszer sem találták el a kaput, miközben a braziloknak ez tízszer is összejött – ezidáig ez a csúcs a katari világbajnokságon.

Ezzel a mérkőzéssel befejeződött a csoportkör, a 31. és a 32. válogatott is megmutatta magát. Pénteken már a második kör mérkőzései jönnek.

H-csoport, 1. forduló

Brazília–Szerbia 2–0 (0–0)

Lusail, Lusail Iconic Stadion, 88,103 néző. Vezette: A. Fahani (iráni)

Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, T. Silva, Alex Sandro – Paqueta (Fred, 75.), Casemiro, Neymar (Antony, 79.) – Raphinha (Martinelli, 87.), Richarlison (G. Jesus, 79.), Vinícius Junior (Rodrygo, 76.). Szövetségi kapitány: Tite

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Zivkovics, Milenkovics, Veljkovics, Pavlovics, Mladenovics (D. Vlahovics, 66.) – Lukics (D. Lazovics, 66.), Gudelj (I. Ilics, 57.) – Sz. Milinkovics-Szavics, A. Mitrovics (N. Makszimovics, 83.), Tadics. Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Gólszerző: Richarlison (62., 74.)

STATISZTIKA

Labdabirtoklás: 58%, illetve 42%

Kapura lövés: 24, illetve 4

Kaput eltaláló lövés: 10, illetve 0

Szöglet: 6, illetve 4

Les: 1, illetve 0

Sárga lap: 0, illetve 3

Összes passz: 580, illetve 405

Teljesített passz: 523, illetve 346