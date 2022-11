Történelmi mérkőzést rendeztek a dohai al-Tumama Stadionban, merthogy olyanra még nem volt példa, hogy a regnáló Ázsia-bajnok és Afrika-kupa-győztes a világbajnokságon csapjon össze. Erre még Gianni Infantino is kilátogatott, a nemzetközi szövetség (FIFA) első embere pedig azt láthatta, hogy az első félideje kifejezetten eseménydúsra. Ebben a katari védelem vitte a prímet, az első mérkőzésen padozó Mesaal Barsem többször sem volt a helyzet magaslatán a 16-oson kívüli kalandozásai során. Azok viszont még megtorlatlanul maradtak, de elmaradt a másik oldalon egy jogosnak ítélt büntető is . Habár a házigazda sokkal többet mutatott, mint az ecuadoriak elleni nyitómérkőzésen, egy hatalmas védelmi hibát kihasználva az al-Szadd kapusa is kiszolgáltatott helyzetbe került.

A világ élvonalától jócskán elmaradó katariak a második félidő elején máris kétgólos hátrányba kerültek. Mindent elmondott a produkciójukról, hogy hatvan percig a tizenegyest (nem) kiharcoló Afif mellett a belső védő, Abdelkarim volt a legveszélyesebb játékosuk. A szenegáliak biztosnak hitt előnnyel átadták vendéglátójuknak a kezdeményezést, ami kisebb fordulatot hozott a meccsbe. A a hollandok elleni mérkőzés negatív hősének, Mendy hatalmas bravúrjai ellenére sikerült a szépítés, Katar első vb-góljával viszont nem jött az első pont, sőt a végén az afrikaiak visszaállították a kétgólos különbséget. Ezzel szinte eldőlt, hogy a házigazda számára a csoportkör után véget ér a tündérmese.

A-csoport, 2. forduló

Katar–Szenegál 1–3 (0–1)

Doha, al-Tumama Stadion. V.: Lahoz (spanyol)

Katar: Barsem – Pedro (Vad, 83.), Mohammad, Huhi, Hasszan, Ahmed (Szalman, 83.) – al-Hajdosz (Hatem, 69.), Budiaf (Muntari, 74.), Madibo – Ali, Afif. Szövetségi kapitány: Felix Sánchez

Szenegál: É. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Jakobs (Pape Cissé, 78.) , A. Diallo – Gueye, N. Mendy (Pape Sarr, 78.) – Diatta (Ciss, 64.), Diédhiou (Dieng, 74.), I. Sarr (Ndiaye, 74.) – B. Dia. Szövetségi kapitány: Aliou Cissé

Gólszerzők: Muntari (78.), illetve B. Dia (41.), Diédhiou (45.), Dieng (83.)

Statisztika