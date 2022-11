C-csoport, 2. forduló: Argentína–Mexikó, 20 óra, tv: M4 Sport

Senki sem gondolta volna, hogy éppen Szaúd-Arábia ellen szakad meg az argentinok több mint három éves és 36 mérkőzésből álló veretlenségi sorozata. Márpedig hiába talált be már a mérkőzés elején Lionel Messi, a 35 éves klasszis hatodik vb-gólja még pontot sem ért a dél-amerikaiakra a szünet után felbátorodó szaúdiak ellen (1–2). Még egyszer nem ismétlődhet meg ez a forgatókönyv, különben szégyenszemre már a csoportkör után elköszönhetnek a tornától.

Pedig az ázsiaiaknál csak nehezebb ellenfél jön Argentína számára, igaz, egy támadóbb szellemű csapat ellen, mint amilyen a mexikói, nagyobb területe lehet az ellentámadásoknak. A közép-amerikaiak is visszafogott teljesítménnyel kezdték a világbajnokságot, mi több, ha nincsenek Guillermo Ochoa bravúrjai (például Lewandowski kivédett büntetője), pont nélkül is maradhattak volna a lengyelek ellen, hiába támadtak többet (0–0). Ahhoz viszont, hogy Mexikó sorozatban nyolcadszor is ott legyen a kieséses szakaszban, mindenképpen győznie kell.

Az egymás elleni mérleg nem erről árulkodik, a 16 mérkőzésből csak egyet nyertek meg a közép-amerikaiak, még a 2004-es Copa Américán győztek 1–0-ra, Argentína tizenkét sikernél jár, legutóbb 2019-ben Larutaro Martínez mesterhármasával és Leandro Paredes találatával 4–0-ra győzött az Albicelestes.