Ahhoz képest, hogy mindkét csapatnak csak a győzelem jelentett biztos továbbjutást, egyik fél sem csípkedte egymást. Egy igencsak unalmas első félidőt tettek le az asztalra a csapatok, igazi nagy helyzet nélkül. Voltak ugyan ígéretes próbálkozások, de vagy egy közbelépő láb akasztotta meg az akciót, vagy a befejezésénél választottak rosszul a helyzetbe kerülő. A dánok játszottak enyhe fölényben, de összességében egy színtelen-szagtalan félidőt hagytak maguk mögött az öltözőbe vonuló csapatok. A fordulás után az ausztrálok kezdtek aktívabban, s a 61. percben Mathew Leckie góljával meg is szerezték a vezetést. A korábban a Hertha BSC-ben is megfordult támadó saját térfeléről húzott kapura, majd Joakim Maehlet jobbr-balra táncoltatva 10 méterről a kapu bal alsó sarkába lőtt. A végét megnyomták a dánok, sorra lőtték a szögleteket, több alkalommal még Kasper Schmeichel is előre ment, de ez már késő volt. Az ausztrálok megőrizték az előnyt, és 2006 után, történetük során másodízben bejutottak a legjobb tizenhat közé a világbajnokságon! Dánia nagy csalódást okozott, egy rúgott góllal és egy megszerzett ponttal búcsúzott el a tornától.

D-csoport, a 3. fordulóban

Ausztrália–Dánia 1–0 (0–0)

Al-Wakrah, al-Dzsanub Stadion. Vezette: Gorbal Musztafa (algériai)

Ausztrália: Ryan – Degenek, Souttar, Rowles, Behich – Leckie (Hrustic, 89.), Mooy, Irvine Goodwin (Baccus, a szünetben) – McGree (B. Wright, 74.), Duke (Maclaren, 82.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Dánia: K. Schmeichel – Kristensen, Andersen, Chriestensen, Maehle (Cornelius, 69.) – M. Jensen (Damsgaard, 59.), Hojbjerg, Eriksen – Skov Olsen (R. Skov, 69.), Braithwaite (K. Dolberg, 59.), Lindström. Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Gólszerző: Leckie (60.)

Statisztika

31 Labdabirtoklás (százalékban) 69 8 Kapura lövések 14 4 Kaput eltalált lövések 3 2 Szögletek 6 300 Összes passz 680 202 Sikeres passz 579

A csoport végeredménye