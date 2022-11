A két döntetlennel álló amerikaiaknak csak a győzelem volt jó, mégis az irániak csípkedték magukat jobban a meccs elején. Nagy helyzet azonban nem alakult ki, s jó negydóra után „megjött” a meccsbe az Egyesült Államok, amely egy nagyszerű támadás végén vezetést szerzett. Weston McKennie indításával Sergino Dest lépett el a jobbszélen, kiváló beadására Christian Pulisic érkezett, és közelről a kapuba lőtt. A Chelsea támadója gólszerzés közben ütközött az irániak kapusával, s bár az ápolás után még visszajött a pályára, a második félidőt már Brenden Aaronson kezdte. Az első percek után nagyon magára talált az amerikai csapat, amelyik egy félidő alatt kilencszer próbálkozott meg a gólszerzéssel.

A fordulás után egy lendületesebb iráni csapat futott ki a pályára – az ázsiaiak tudták, hogy nekik csak a döntetlen jelent boldogságot. A szünetben beküldött Saman Goddosz kétszer is nagy helyzetbe került, de a Brentford támadója előbb öt méterről fölé fejelt, majd tízről alig tévesztette el a sarkot. Nagyon megvátozott a játék képe, Irán dominált, szinte végig az amerikai térfélen volt a labda, s benne volt a levegőben, hogy bármikor jöhet egy iráni gól, ami az amerikaiak kiesését jelentette volna. Közben az amerikaiak előtt is adódott egy nagy helyzet, de Yunus Musah 20 méterről fölé lőtt. A 84. percben Matt Turner az utolsó pillanatban húzott le egy beadást Ali Karimi elől, majd Pulisic után Joshua Sargent is megsérült, őt is le kellett cserélni.

Az eredmény azonban nem változott, így a csoportelső Anglia mögött az Egyesült Államok jutott be másodikként a nyolcaddöntőbe, ahol a hollandokkal találkozik, míg az angolok Szenegállal mérkőznek a negyeddöntőért.

B-csoport, 3. forduló

Irán–Egyesült Államok 0–1 (0–1)

al-Tumama Stadion. Vezette: Mateu Lahoz (spanyol)

Irán: Bejranvand – Rezajan, Puraligandzsi, M. Hosszeini, Mohammadi (Karimi, 45.+3.)– Golizadeh (Anszarifard, 79.), Nurollahi (Torabi, 72.), Ezatolahi, Hadzsszafi (Dzsalali, 71.) – Azmun (Goddosz, a szünetben), Taremi. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Egyesült Államok: Turner – Dest (S. Moore, 82.), Carter-Vickers, Ream, Robinson – McKennie (K. Acosta, 66.), Adams, Musah – T. Weah (Zimmerman, 82.), Sargent (H. Wright, 78.), Pulisic (Aaronson, a szünetben). Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter

Gólszerző: Pulisic (38.)

Statisztika

49 Labdabirtoklás (százalékban) 51 6 Kapura lövések 11 1 Kaput eltalált lövések 5 1 Szögletek 5 464 Összes passz 483 379 Sikeres passz 420

A csoport végeredménye