C-csoport, 3. forduló. Lengyelország–Argentína, szerda, 20 óra (tv: M4 Sport)

Lionel Messi és Argentína csak egy győzelemmel maradna biztosan életben. Ha nyernek a lengyelek ellen, nem kell számolgatniuk és nem kell figyelniük a másik meccsre, ha viszont döntetlent játszanak, akkor azért is szorítaniuk kell, hogy a szaúdiak ne verjék meg Mexikót, mert akkor véget ér számukra a katari kaland. A szaúdiaktól elszenvedett 2–1-es vereség után Mexikóval szemben egy 2–0-s sikerrel javítottak a „gauchók”, így mondhatjuk, hogy a saját kezükbe vették a sorsukat. Ráadásul a lengyelek nem futballoznak valami ijesztő formában Katarban, de a rangadóra biztosan felszívják magukat, ráadásul Robert Lewandowskiról, a nagy sztárról is lekerült a teher azzal, hogy egy körrel korábban betalált a szaúdiak kapujába. Másrészt nekik nem is kell feltétlenül „szaggatniuk az istrángot”, egy kényelmes döntetlen is a továbbjutásukat jelentené. A két együttes legutóbb 2011-ben találkozott egy barátságos meccsen, amit Varsóban a lengyelek nyertek meg 2–1-re. A világbajnokságról két „randevújuk” van: az 1978-ason a Fillollal, Passarellával, Ardilesszel, Kempessel felálló dél-amerikaiak 2–0-ra legyőzték a Lato és Boniek fémjelezte lengyeleket, míg négy évvel korábban, 1974-ben a lengyelek nyernek 3–2-re. Ember legyen a talpán, aki előre meg tudja tippelni a meccs végeredményét.

C-csoport, 3. forduló. Szaúd-Arábia–Mexikó, szerda, 20 óra (tv: M4 Sport)

Szaúd-Arábia azzal, hogy a nyitókörben az egész világ megdöbbenésére és csodálatára legyőzte Argentínát, jó helyzetbe került a továbbjutást illetően. Ha Mexikót is legyőzik az arabok, akkor a másik meccs eredményétől függetlenül ott lesznek a legjobb tizenhat között. Ha döntetlent játszanak, akkor nekik akár egy argentin, akár egy lengyel győzelem is jó lehet. Előbbi csak akkor, ha a dél-amerikaiak legalább hárommal nyernek. No, de ejtsünk szót Mexikóról is, mert papíron még nekik is van esélyük, más kérdés, hogy a legkevesebb. Egy kiütéses, 4–0-s győzelem esetén a közép-amerikaiaknak sem kell már figyelniük a másik meccsre, de nekik az is jó, ha csak egy góllal nyernek és a lengyelek is győznek. A két csapat közös múltja mexikói győzelmet ígér, 1999-ben 5–1-re, 1997-ben 5–0-ra, 1995-ben 2–0-ra győztek a zöldek.

A csoport állása a 3. forduló előtt

1. Lengyelország 4 pont (2–0)

2. Argentína 3 pont (3–2)

3. Szaúd-Arábia 3 pont (2–3)

4. Mexikó 1 pont (0–2)

