Éger László és Böde Dániel barátsága biztosan nem fog meginogni a világbajnokság alatt. A négyszeres magyar bajnok futballista, aki ma a Paksi FC menedzsmentjében dolgozik ugyanúgy az argentinoknak szurkol Katarban, ahogy a legendás 13-as. A Debreceni VSC-vel három, a Dunaferrel egy NB I-es aranyérmet szerző Éger azt mondja, a barátságuktól független, hogy ő is az argentinokért rajong, másrészt pedig amíg Böde a Gabriel Batistutával fémjelzett generáció miatt szerette meg az argentinokat, addig őt Diego Maradona ejtette ámulatba.

A 45 éves Éger azért szeretné, hogy Argentína legyen a végső győztes, hogy Lionel Messi világbajnoki címmel koronázhassa meg hihetetlen sikerekkel kikövezett pályafutását. Mint fogalmaz, nem lesz könnyű dolguk az argentinoknak, mert bombaerős csapattal érkeztek a brazilok, ráadásul a spanyol, a francia és a német válogatottat sem lehet leírni. Persze – mint kihangsúlyozza – egy meglepetéscsapat mindig akad, de azt, hogy Katarban melyik lesz az, nem merte megtippelni.

Éger László egyelőre még nem érzi azt a kimondott világbajnoki hangulatot, ami véleménye szerint azért van, mert szokatlan ez a novemberi-decemberi időpont, de biztos benne, hogy ahogy fogynak majd a meccsek és fokozódnak az izgalmak, az nemcsak őt, hanem mást is magával ragad majd. Azt viszont mindenképpen fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ez a világbajnokság azért is lesz más mint a nyáriak, mert ezúttal bajnoki ritmusból, pihenő nélkül érkeznek a válogatottak Katarba, s a nagy terhelés és az ezzel járó sérülésveszély miatt nem is a szakmai stábokra, hanem elsősorban az orvosokra hárul majd a legnagyobb teher.

Az összes mérkőzést a munkájából adódóan biztosan nem tudja majd megnézni, de az argentin és a spanyol válogatott meccseit nem fogja elmulasztani. Utóbbiaknak azóta szurkol, amióta a Xavi és Iniesta fémjelezte generáció végigverte a világot. Lesznek meccsek, amelyeket baráti társaságokban, lesznek, amelyeket egyedül néz meg, s lesz olyan is, amelyen jóbarátja, Böde Dániel társaságában szurkol végig.

A barátság mellett végülis az argentin futballválogatott is összeköti őket...