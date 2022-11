Vajon mire megy legjobbja, Neymar nélkül a brazil válogatott?

Ez volt a legfőbb kérdés a svájciak elleni találkozó előtt.

A Paris SG klasszisa bokasérülése miatt nem tudta vállalni a játékot, de nélküle is bombaerősnek tűnt a helvétek ellen pályára küldött kezdő.

A svájciak nem ezért bizakodhattak, hanem azért, mert az övék az egyik válogatott, amelyiket a brazilok még nem tudtak legyőzni világbajnokságon (a magyar a másik, a portugál a harmadik), legutóbb Oroszországban is egy csoportban voltak, s akkor 1–1-re végeztek.

A brazilok mondhatni ugyanúgy kezdtek, ahogy a szerbek ellen, az első félidőben nem kellett szívgyógyszer után kapkodniuk a svájci csapat szurkolóinak, az egyetlen igaz nagy helyzet Vinícius Jr. előtt adódott a 28. percben, de a Real Madrid klasszisa nem jól találta el a labdát, így Yann Sommer védeni tudott.

Na, de majd a második félidőben jön a szamba, ahogy jött a szerbek ellen – gondoltuk. De most nem jött.

Vinícius Jr. a 65. percben ugyan szép támadás végén remek gólt lőtt, de a videobírózás után a játékvezető les miatt elvette a gólt a Selecaótól. Mint kiderült, Richarlison volt lesen, amikor megszerezte a labdát, így már az egész akció érvénytelenül futott a gólig.

Már-már úgy tűnt, hogy a svájciak megússzák a vereséget, de Casemiro másképpen gondolta, és a 83. percben megszerezte a vezetést az ötszörös világbajnoknak. Megint Vinícius Jr. volt a főszereplő, tőle indult az akció amelynek végén Rodrygo tette oda a labdát a Manchester United középpályása elé, Casemiro pedig tíz méterről kilőtte a hosszú sarkot.

A brazil válogatott a várakozásoknak megfelelően a második meccsét is megnyerte, s ezt is úgy tette, hogy a svájciak a szerbekhez hasonlóan egyszer sem találták el a kapujukat. A győzelem pedig azt is jelentette, hogy Brazília a világbajnoki címvédő francia válogatott után másodikként kiharcolta a nyolcaddöntőbe kerülést.

G-csoport, 2. forduló

Brazília–Svájc 1–0 (0–0)

Doha, 974 Stadion, 43.649 néző. V: I. Barton (salvadori).

Brazília: Alisson – Éder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Alex Telles, 86.) – Casemiro, Lucas Paqueta (Rodrygo, a szünetben), Fred (Bruno Guimares, 58.) – Vinícius Jr, Raphinha (Anthony, 74.), Richarlison (Gabriel Jesus, 73.). Szövetségi kapitány: Tite.

Svájc: Sommer – Widmer (F. Frei, 86.), Akanji, Elvedi, R. Rodriguez – Rieder (Ed. Fernandes, 59.), Freuler, Xhaka – Embolo (Seferovic 76.), Sow (Aebischer, 75.), Vargas (Steffen, 58.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Gólszerző: Casemiro (83.).

STATISZTIKA

Labdabirtoklás: 53%, illetve 47%

Kapura lövés: 9, illetve 4

Kaput eltaláló lövés: 5, illetve 0

Szöglet: 8, illetve 3

Les: 3, illetve 1

Sárga lap: 1, illetve 1

Összes passz: 557, illetve 489

Teljesített passz: 496, illetve 421