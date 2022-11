A 2014-es világbajnokság után állt össze az Ayew-duó a ghánai támadósorba, ez is bizonyította, hogy az afrikaiaknak csak a győzelem volt elfogadható, különben aligha álmodhattak volna továbbjutásról. Mégis kapujuk elé szegezte őket Dél-Korea, sorjáztak a beadások, de a védelmük stabilan állt a lábán. Hiába volt a fölény, a szorításból kiszabadulva tíz perc alatt Jordan Ayew két gólpassza után a „fekete csillagok” mehetett előnnyel a szünetre. Fordulás után jól nyúlt bele a meccsbe az ázsiaiak kapitánya, Li Kang In alig, hogy pályára került, máris előkészítette a szépítő találatot, majd szó szerint pillanatokkal később Cso Ku Szung nemcsak saját, de a dél-koreaiak góljainak számát is duplázta meg. Az őrült rohanás nem maradt abba az Egyetemváros Stadionban, pár perccel később Kudus második találatával ismét a ghánaiakat juttatta előnybe. Meccslabdák sokaságát dolgozták és hagyták ki Paulo Bento játékosai, így végül ők kerültek nehéz helyzetbe az utolsó csoportkör előtt. A portugál szakembert ráadásul a lefújás után kiállította Anthony Taylor, így nem ülhet majd le pénteken hazája válogatottja ellen a kispadra.

H-csoport, 2. forduló

Dél-Korea–Ghána 2–3 (0–2)

Egyetemváros Stadion, 43.983 néző. V.: A. Taylor (angol)

Dél-Korea: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse (Kvon Kjung Von, 90+2.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung (Na Szang Ho, a szünetben) – Kvon Csang Hun (Li Kang In, 57.), Dzsong Vu Jong (Hvang I Dzso, 78.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung. Szövetségi kapitány: Paulo Bento

Ghána: Ati-Zigi – Lamptey (Odoi, 78.), Amartey, Salisu, Mensah (Baba, 88.) – Party, Samed, Kudus (Djiku, 83.) – A. Ayew (Kyereh, 78.), I. Williams, J. Ayew (Sulemana, 78.). Szövetségi kapitány: Otto Addo

Gólszerzők: Cho Gue-Sung (58., 61.), illetve Kudus (34., 68.), Salisu (24.)

Kiállítva: P. Bento (90+12., pályán kívül)