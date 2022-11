G-csoport, 2. forduló. Dél-Korea–Ghána, hétfő, 14 óra (tv: M4 Sport)

Két gólt is szereztek a ghánaiak Portugália ellen, mégis vereséget szenvedtek bemutatkozó meccsükön. Pedig nagyon jól futballoztak a „Fekete csillagok“, akiknek még egyenlítési esélyük is volt, már jóval a ráadásban. Az addigra lecserélt Cristiano Ronaldo fogta is a fejét a kispadon – de csapata megúszta. A koreaiaknak egy gól sem kellett ugyanakkor ahhoz, hogy egy ponttal gazdagodjanak Uruguay ellen. Más kérdés, hogy ezzel sem mennek sokra, ha a hétfői találkozón nem verik meg Ghánát. Fordítva is igaz ez: ha Ghána nem győz, az utolsó fordulótól függetlenül elbúcsúzik a katari tornától.

A két együttes közös múltja most is inkább a ghánaiak sikerét ígéri, hiszen eddig négyszer találkoztak, s az afrikaiak kétszer 3–1-re, egyszer 4–0-ra nyertek, egyszer pedig az ázsiaiak győztek 2–1-re. A 2014-es, 4–0-s meccsen Jordan Ayew mesterhármast lőtt, ő most is ott lesz a pályán, ahogy a koreaiak sztárja, a Tottenham Hotspurban légióskodó Szon Hung-Min is. Ami a világbajnoki szerepléseket illeti: Ghána ezt megelőzően 2010. júniusában győzött, mégpedig 1–0-ra a szerbek ellen, az azóta lejátszott hat meccséből egyet sem tudott megnyerni, egy döntetlen és öt vereség a mérleg. A dél-koreaiak 2018. június 27-én Németországot győzték le 2–0-ra, az a bravúr akkor nem volt elég nekik ahhoz, hogy továbbjussanak a csoportkörből.

