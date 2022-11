Kevesen gondolták volna, hogy a szaúdiak várhatják jobb helyzetből a továbbjutás szempontjából akár sorsdöntőnek is számító mérkőzést. Az arab válogatott azonban az elmúlt hét évtized legnagyobb meglepetését okozta a vb-n azzal, hogy legyőzte Argentínát (2–1), míg a lengyelek a legfontosabb céljukat elérték azzal, hogy nem kaptak ki Mexikótól (0–0).

Lewandowskiék tudták, hogy támadásban többet kell nyújtaniuk, mint amennyit a közép-amerikaiak ellen tettek, ezért az akkor a kezdőből hiányolt Arkadiusz Milik is megkapta a lehetőséget a bizonyításra, a statisztikába mégis csak négy gyorsan begyűjtött sárga lapot tudtak feljegyeztetni az európaiak. A szaúdiak önbizalmán viszont dobott a bravúrgyőzelem, a legjobb védekezés a támadás címszóval kezdeményezőbbek voltak a mérkőzés elején, de a kapu előterében súlytalanokká váltak. Nem úgy Lengyelország, mely az első helyzetéből vezetést szerzett, a csapatkapitány passzát Piotr Zielinski varrta be a felső léc alá. Pillanatokkal a Napoli csatárának találata után a szaúdiak büntetőt hibáztak, vagyis ismét jöhetett Hervé Renard kapitány lelkesítő beszéde a szünetben.

Az Messiék ellen hatásos volt, s most is úgy jöttek vissza az öltözőből a szaúdiak, hogy ismét csodát tesznek. A pár nappal korábban győztes gólt jegyző Szalem al-Davszarinek ezúttal is megvoltak erre a lehetőségei, de a tizenegyest védő Szczesny lábbal védte a szélső próbálkozását. Pörgős meccs kerekedett ki a sok reklamálással tarkított mérkőzésen, válaszul Milik és Lewandowski lőtt kapufát. Az égek segítsége ezúttal nem érkezett meg a szaúdiaknak, nagy egyéni hibát kihasználva a Barcelona csatára asszisztja után az ötödik mérkőzésén megszerezte első világbajnoki gólját, eldöntve a találkozót, s ezzel jó helyzetbe hozta a lengyeleket. Szaúd-Arábiában viszont nem lesz újabb munkaszüneti nap, ahogy a játékosok sem kapnak a közel félmillió dolláros Rolls-Royce autó mellé újabb ajándékot a koronahercegtől, hiába volt több helyzetük a találkozón.

C-csoport, 2. forduló

Lengyelország–Szaúd-Arábia 2–0 (1–0)

Egyetemváros Stadion, v.: Sampaio (brazil)

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Krychowiak, Bielik – Milik (Piatek, 71.), Zielinski (Kaminski, 63.), Frankowski – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewich

Szaúd-Arábia: al-Ovajsz – Abdulhamid, al-Amri, al-Bulaihi, al-Breik (al-Ghanam, 65.) – al-Buraikan, al-Nadzsej (al-Akidi, a szünetben), al-Malki (al-Abud, 85.), Kanno, Szalem al-Davszari – al-Sehri (Nasszer al-Davszari, 85.). Szövetségi kapitány: Hervé Renald

Gólszerzők: Zielinski (39.), Lewandowski (82.)

Statisztika