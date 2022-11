Világbajnokság, F-csoport. Belgium–Marokkó, vasárnap, 14 óra (tv: M4 Sport)

Nem volt valami meggyőző a belga válogatott a kanadaiak elleni bemutatkozó mérkőzésén, de Mitchy Batshuayi góljával hozta a kötelező győzelmet. Amihez kellett Thibaut Courtois is, aki a meccs elején kivédte Alphonso Davies tizenegyesét. Mindenki sokkal többet várt a Kevin de Bruyne dirigálta „Vörös ördögök”-től, akik messze voltak csúcsformájuktól – de az is lehet, hogy csak a folytatásra tartalékolta az energiákat Roberto Martínez gárdája.

A marokkóiak a legutóbbi döntős horvátok elleni 0–0-val nyitottak, s nem is játszottak alárendelt szerepet. Az már más kérdés, hogy nem voltak eget rengető izgalmak a katari torna harmadik gólnélküli döntetlennel záruló mérkőzésén (korában a Tunézia–Dánia és a Mexikó–Lengyelország, később az Uruguay–Dél-Korea összecsapáson sem született gól, a csoportkör második fordulójában pedig Anglia és az Egyesült Államok nem talált be).

A belgáknak már csak azért is oda kell figyelniük az Asraf Hakimivel, Hakim Zijessel fémjelzett afrikaiakra, mert Marokkó nyolc meccses veretlenségi sorozatban van, miközben a belgák két vereség (Egyiptomtól 1–2, Hollandiától 0–1) után győztek a vb-re 1986 után visszatérő kanadaiak ellen.

A két együttes háromszor meccselt eddig, 2008-ban a marokkóiak győztek 4–1-re (!), 1999-ben a belgák arattak 4–0-s sikert, az 1994-es világbajnokságon pedig Marc Degryse gólja jelentette az 1–0-s belga győzelmet. Ezzel az eredménnyel alighanem most is kiegyeznének a belgák, akik egy második sikerrel be is biztosítanák továbbjutásukat a legjobb tizenhat közé.

A Belgium–Kanada találkozóról írt összefoglalónkat itt találja, KATTINTSON IDE!

A Horvátország–Marokkó összecsapásról pedig itt olvashat, KATTINTSON IDE!