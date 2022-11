G-csoport, 1. forduló: Brazília–Szerbia, 20 óra, tv: M4 Sport

„A Selecao mindig is eredményes volt, de hiányzott belőle az a lendület és kreativitás, amit ezek a játékosok magukkal hoznak” – fogalmazott a nemzetközi szövetség (FIFA) honlapján a brazil szövetségi kapitány, Tite. A 2018-ban leszereplő (a negyeddöntőben búcsúztak a belgák ellen) keretből mára csak kilencen maradtak a csapatban, kikerült többek között Marcelo, Coutinho, Firmino, Fernandinho és Willian is. A 61 éves szakember nem vesztegette az időt a generációváltásra, kivitte Katarba Vinicius Juniort, Antonyt, Raphinhát és Rodrygót is, a rutint a 39 esztendős Dani Alves és a nála egy évvel fiatalabb Thiago Silva képviseli majd.

A világelső brazil válogatott 14 győzelemmel és 3 döntetlennel megnyerte selejtezőjét, ezeken 40 gólt lőtt és mindössze ötöt kapott. Tite irányításával – aki 1974 óta az első kapitánya a dél-amerikaiaknak, aki egymást követő második vb-jén dirigálhatja a nemzeti csapatot – 76 mérkőzésen 58 győzelmet arattak, s csak ötöt veszítettek el. Az utolsó vereségük a tavalyi Copa América döntőjében volt Argentína ellen (0–1), azóta 12 győzelem és 3 döntetlen a mérleg.

A Selecao 2018 óta számos formációt használt, a legutóbbi, Ghána elleni felkészülési mérkőzésen a 4-3-3-as felállásból támadásban 3-2-5-re váltott át. Várhatóan nem ez lesz a norma, a négy védős rendszer megmarad, előtte két középpályás szűri majd a támadásokat, míg a szélsők és a középcsatár mögött Neymar szabad kezet kap a kapitánytól. A Paris SG 30 éves támadója talán most van a legjobb korban ahhoz, hogy világbajnoki címig vezesse Brazíliát, ehhez most több támogatásra számíthat a társaktól, mint valaha.

Brazília

Becenév: Seleção (válogatott)

Világranglista-helyezés: 1.

Világbajnoki részvétel: 21 (1930–2018)

Legjobb vb-szereplés: arany­érem (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Szövetségi kapitány: Tite

Csapatkapitány: Thiago Silva

A játékoskeret

Kapusok: Alisson (Liverpool, angol), Weverton (Palmeiras), Ederson (Manchester City, angol)

Védők: Danilo (Juventus, olasz), Thiago Silva (Chelsea, angol), Marquinhos (Paris Saint-Germain, francia), Alex Sandro (Juventus, olasz), Dani Alves (UNAM Pumas, mexikói), Éder Militao (Real Madrid, spanyol), Alex Telles (Sevilla, spanyol), Bremer (Juventus, olasz)

Középpályások: Casemiro (Manchester United, angol), Lucas Paquetá (West Ham United, angol), Fred (Manchester United, angol), Fabinho (Liverpool, angol), Bruno Guimaraes (Newcastle, angol), Éverton Ribeiro (Flamengo)

Támadók: Richarlison (Tottenham Hotspur, angol), Neymar (Paris Saint-Germain, francia), Raphinha (FC Barcelona, spanyol), Antony (Manchester United, angol), Gabriel Jesus (Arsenal, angol), Vinícius Júnior (Real Madrid, angol), Rodrygo (Real Madrid, spanyol), Pedro (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal, angol)

Nagy csalódást keltett Szerbiában, hogy a válogatott nem kvalifikálta magát a tavalyi Európa-bajnokságra, most azonban bizakodhatnak a szurkolók, hogy – független országként először – túljutnak kedvenceik a csoportkörön. Déli szomszédjaink egyenes ági kijutása nem mindennapi körülmények között zajlott le, Lisszabonban Alekszandar Mitrovics 90. percben szerzett góljával nyertek a portugálok ellen, s zártak csoportjuk élén. A Fulham támadójának játéka bokasérülés miatt egyelőre kérdéses, de Dragan Sztojkovics támadórepertoárja így is több, mint tekintélyes.

A nagy tornákon kevésbé tapasztalt, de játékospályafutása alatt rengeteg tudást felhalmozó szakember Luka Jovicsra, Dusan Vlahovicsra és az ismét kirobban formában lévő Dusan Tadicsra is számíthat. Az Ajax 34 éves támadó középpályása tizennégy bajnokin három gólnál és kilenc asszisztnál jár. A hat meccse veretlen szerbek várhatóan a 3-4-2-1-es felállást alkalmazza majd két szárnyvédővel, a középpálya közepén pedig Szergej Milinkovics-Szaviccsal és Szasa Lukiccsal.

Szerbia

Becenév: Fehér sasok

Világranglista-helyezés: 21.

Világbajnoki részvétel: önálló országként 2 (2010, 2018)

Legjobb vb-szereplés: mindkétszer a csoportkör

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Csapatkapitány: Dusan Tadics

A játékoskeret

Kapusok: Marko Dmitrovics (Sevilla, spanyol), Predrag Rajkovics (Mallorca, spanyol), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, olasz)

Védők: Sztrahinja Pavlovics (RB Salzburg, osztrák), Sztrahinja Erakovics (Crvena zvezda), Nikola Milenkovics (Fiorentina, olasz), Milos Veljkovics (Werder Bremen, német), Sztefan Mitrovics (Getafe, spanyol), Szrdjan Babics (Almería, spanyol), Filip Mladenovics (Legia Warszawa, lengyel)

Középpályások: Nemanja Makszimovics (Getafe, spanyol), Nemanja Gudelj (Sevilla, spanyol), Andrija Zsivkovics (PAOK, görög), Szasa Lukics (Torino, olasz), Filip Kosztics (Juventus, olasz), Uros Racsics (Braga, portugál), Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio, olasz), Darko Lazovics (Hellas Verona, olasz), Ivan Ilics (Hellas Verona, olasz), Marko Grujics (FC Porto, portugál)

Támadók: Nemanja Radonjics (Torino, olasz), Alekszandar Mitrovics (Fulham, angol), Dusan Tadics (AFC Ajax, holland), Luka Jovics (Fiorentina, olasz), Dusan Vlahovics (Juventus, olasz), Filip Djuricsics (Sassuolo, olasz)

Brazília és Szerbia eddigi mindkét mérkőzését a dél-amerikaiak nyerték: 2014-ben felkészülési mérkőzésen 1–0-ra, a 2018-as vb csoportkörében 2–0-ra győztek.