B-csoport, 1. forduló. Egyesült Államok–Wales, 20 óra (tv: M4 Sport)

Az 1958-as világbajnokság volt az eddigi első és utolsó vb, amelyen a walesi válogatott is szerepelt. Mi több, akkor egészen messzire jutottak, a negyeddöntőben a későbbi győztes brazilok állították meg őket (a brazilok a fináléban a svédeket győzték le 5–2-re). Ezen a tornán debütált 17 évesen a legendás Pelé, aki háromszor is világbajnok lett a Selecaóval. A walesiek a csoportkörben három döntetlent játszottak, előbb Mexikóval (1–1), aztán Magyarországgal (1–1), végül a házigazda Svédországgal (0–0). A továbbjutásukat egy ráadás meccse vívták ki, a mieinket győzték le 2–1-re.

Egészen a 2016-os Európa-bajnokságig egyetlen tornára sem tudtak kijutni, ott aztán megvillantak és Gareth Bale vezérletével egészen a harmadik helyig meneteltek (az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki 2–0-ra). Bale most is ott van a keretben, ahogy ott van az az Aaron Ramsey is, akinek sokak szerint már leáldozóban van a pályája (ezért is játszik a francia Nice csapatában), s utolsó nagy „dobbantása” lehet ez a torna. A keretükben azért rajtuk kívül is vannak olyan futballisták, akikre érdemes odafigyelni, Ben Davis, a Tottenham védője és Joe Allen, a Swansea City középpályása is remek „spíler”.

Az Egyesült Államok sokkal rutinosabb vb-szereplőnek számít, ez már a tizedik világbajnokságuk lesz, amin pályára léphetnek. Az 1930-as uruguayi tornáról van is egy bronzérmük, de akkor még csak 13 csapat szerepelt a tornán. Legjobb szereplésük a 2002-es vb-hez kötődik: a Dél-Korea és Japán által közösen rendezett tornán egészen a negyeddöntőig meneteltek. A csoportkörben 3–2-re megverték a portugálokat, 1–1-es döntetlent játszottak a koreaiakkal, így az is belefért, hogy a lengyelekkel szemben 3–1-re alulmaradjanak. A nyolcaddöntőben Mexikót 2–0-ra verték, a negyeddöntőben pedig csupán 1–0-ra kaptak ki a későbbi döntős németektől. A tornán Landon Donovan és Brian McBride repítette az USA csapatát. Előbbi 157 találkozón szerzett 57 góljával, utóbbi 96 meccsen elért 30 góljával vonult vissza.

Ilyen nagy sztárjai most nincsenek az Egyesült Államoknak, de az 52 fellépésén 21 gólt szerző Christian Pulisicre (Chelsea), valamint Giovanni Reynára (Borussia Dortmund), Weston McKennie-re (Juventus) és Sergino Destre (AC Milan) mindenképpen oda kell figyelni.

Egyik válogatott sincs kimondottan jó formában: a walesiek utolsó öt meccsükből egyet sem tudtak megnyerni, a Nemzetek Ligájában a belgákkal játszottak 1–1-et hazai pályán, még júniusban, a legutóbbi három fellépésüket, a lengyelek (0–1), a belgák (1–2) és a hollandok (2–3) ellen elveszítették. Az amerikaiak Szaúd-Arábiával 0–0-ra, El Salvadorral 1–1-re végeztek, a japánoktól azonban 2–0-ra kikaptak. Egymás ellen legutóbb 2020-ban meccseltek, a Swansea-ban lejátszott találkozó nem hozott gólt.

Az Egyesült Államok játékoskerete. Kapusok: Matt Turner (Arsenal), Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC). Védők:

Sergino Dest (AC Milan), Walker Zimmerman (Nashville SC), Antonee Robinson (Fulham), Tim Ream (Fulham), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Cameron Carter-Vickers (Celtic FC), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach). Középpályások: Tyler Adams (Leeds United), Yunus Musah (Valencia), Weston McKennie (Juventus), Luca de la Torre (Celta Vigo), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Kellyn Acosta (Los Angeles FC). Támadók: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Jesús Ferreira (FC Dallas), Christian Pulisic (Chelsea), Brenden Aaronson (Leeds United), Jordan Morris (Seattle Sounders), Haji Wright (Antalyaspor), Timothy Weah (Lille OSC), Josh Sargent (Norwich City). Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter.

Wales játékoskerete. Kapusok: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United). Védők: Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Joe Rodon (Rennes), Connor Roberts (Burnley), Ethan Ampadu (Spezia), Tom Lockyer (Luton Town), Ben Cabango (Swansea City). Középpályások: Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Aaron Ramsey (OGC Nice), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Sorba Thomas (Huddersfield Town), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Matthew Smith (Milton Keynes Dons). Támadók: Brennan Johnson (Nottingham Forest), Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (AFC Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Daniel James (Fulham). Szövetségi kapitány: Rob Page.