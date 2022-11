Felforgatott csapatot küldött pályára Didier Deschamps, a biztos továbbjutó franciáknál Mbappé, Dembélé, Giroud, Griezmann és Lloris is csak a kispadon kezdett. A címvédő „B csapata” nevek alapján is elég erősnek mondható, de összeszokatlan gárdaként, komolyabb tét nélkül a lelkesebb tunéziaiak léptek fel kezdeményezőbbként. Számukra volt fontos ez a mérkőzés, hiszen csak győzelem esetén maradt esélyük a továbbjutásra.

A kilencedik percben Gandri góljával vezetést is szerezhettek volna, de hiába talált kapuba a Club Africain középpályása, a beívelés pillanatában előrébb helyezkedett a védőknél. Az afrikaiak többet próbálkoztak az első félidőben, a magasra feltolt védelmükkel zavart tudtak kelteni, de az azokból indított ellentámadásokból inkább csak átlövésekkel, beadásokkal próbálkoztak, kijátszott helyzetekre nem tellett erejükből. Laidouni vezérletével a fordulás után is Tunézia volt aktívabb, a Ferencváros középpályása forintos labdával szolgálta ki Kesridát, majd ő maga lőtt a keresztléc fölé. Ez a lelkesedés ragadt át a többiekre, Szhiri labdaszerzése után Hazri cselezte be magát a tizenhatoson belülre, s lőtte ki a bal alsót. A francia Montpellier-ben légióskodó csatár a testi épségét sem kímélve szerezte meg válogatottja első találatát a vb-n.

Nem akartak „égni” a franciák, egyből hármat cserélt a kapitány: a kisebb sérüléssel bajlódó Mbappé érkezett, de jött a középpálya megerősítésére Rabiot, míg Saliba személyében a gallok utolsó mezőnyjátékosa is bemutatkozott a vb-n. Fölénybe került az időközben Griezmannt és Dembélét is bevető címvédő, melynek első kaput eltalált lehetősége a 79. percben volt a Barcelona támadójának lecsúszott beadásával. Futószalagon jöttek a francia helyzetek, miközben a tunéziai cserék a telefonon nézték a csoport másik mérkőzését, a Dánia–Ausztrália találkozót.

A 98. percben Griezmann góljával kiegyenlítettek a gallok, de a középkezdés után a VAR mégis elvette tőlük a gólt. Ez viszont nem osztott, nem szorzott az észak-afrikaiaknak, mert hiába játszottak döntetlent az Eb-elődöntős Dániával (0–0) és verték meg a címvédőt, miután az ausztrálok 1–0-ra nyertek, Tunézia búcsúzott a világbajnokságtól.

D-csoport, 3. forduló

Tunézia–Franciaország 1–0 (0–0)

Al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 43.627 néző. V.: M. Conger (ausztrál)

Tunézia: Dahmen – Meriah, Gandri, Talbi – Kesrida, Szhiri, Laidouni, Maalul – Ben Szliman (Abdi, 83.), Hazri (Dzsebali, 60.), Ben Romdan (Chaaleli, 74.). Szövetségi kapitány: Dzsalel Kadri

Franciaország: Mandanda – Disasi, Varane (Saliba, 63.), Konaté, Camavinga – Tchouaméni, Y. Fofana (Griezmann, 73.) – Guendouzi (O. Dembelé, 79.), Veretout (Rabiot, 63.) – Kolo Muani, Coman (Mbappé, 63.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Hazri (58.)

Statisztika

34 Labdabirtoklás (százalékban) 66 6 Kapura lövések 10 3 Kaput eltalált lövések 4 7 Szögletek 8 324 Összes passz 634 265 Sikeres passz 570

A csoport végeredménye