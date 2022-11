A-csoport, 3. forduló, Hollandia–Katar, kedd 16 óra (tv: M4 Sport)

A hollandoknak egy pont kell a továbbjutáshoz, a csoportelsőséghez azonban le kell győzniük a katariakat. Ha a két együttes vb-útját nézzük, erre minden esélye meg is van Louis van Gaal csapatának, amely 17 mérkőzés óta veretlen, legutóbb 2021. júniusában a csehektől kapott ki 2–0-ra. A katariak mindkét találkozójukat elveszítették, s ők voltak az elsők, akiknek biztossá vált a csoportból való kiesésük. Ma estére pedig ők lehetnek az első olyan válogatott is, amelyik házigazdaként nulla ponttal zár egy világbajnokságot. Félix Sánchez, a hazaiak szövetségi kapitánya a meccs előtt azt mondta, hogy nincs szükségük extra motivációra, és bár kiestek, egyáltalán nem kell szégyenkezniük első világbajnoki szereplésük miatt. Louis van Gaal nagy valószínűséggel újoncot avat, a holland sajtó szerint a 19 éves Xavier Simons, a PSV Eindhoven szélsője is bemutatkozhat a világbajnokságon. A két együttes eddig még nem találkozott egymással, így ez lesz az első hivatalos mérkőzésük.

A-csoport, 3. forduló, Szenegál–Ecuador, kedd 16 óra (tv: Duna World)

Szenegálnak és Ecuadornak is van esélye arra, hogy ott legyen a legjobb tizenhat között. Utóbbi van kedvezőbb helyzetben, hiszen a dél-amerikaiaknak már egy pont is elég a továbbjutáshoz, az afrikaiaknak mindenképpen győzniük kell. Nagy kérdés, hogy az ecuadoriaknál játszhat-e az az Enner Valencia, aki a hollandok elleni találkozón megsérült, s aki eddig az összes ecuadori gólt magára vállalta a vb-n. Hiány nagy érvágás lenne Gustavo Alfaro szövetségi kapitány együttesének. A szenegáliak már a torna előtt elveszítették legjobbjukat, az Aranylabda-szavazáson második helyen végző Sadio Manét, de eddig nélküle is tartják magukat. A hollandok csak a hajrában tudták legyűrni őket, a katariakat pedig a papírformának megfelelően legyőzték. A két együttes eddig egyszer találkozott, 2002-ben felkészülési találkozón a szenegáliak 1–0-ra győztek.

A csoport állása a 3. forduló előtt

1. Hollandia 4 pont (3–1)

2. Ecuador 4 pont (3–1)

3. Szenegál 3 pont (3–3)

4. Katar 0 pont (1–5)

