Michael Jordanesen a Last Dance-e, vagyis az utolsó tánca kezdődött el Katarban Lionel Messinek. A hétszeres aranylabdás a szaúdiak elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón bejelentette, ez lesz pályafutása utolsó világbajnoksága.

„Biztos, hogy ez az utolsó lehetőségem, hogy beteljesítsem az álmomat, és világbajnok legyek”

– fogalmazott a Paris SG sztárja.

A 35 éves világklasszis úgy is kezdte a találkozót, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, a találkozó első helyzetét ő alakította ki, de a kapus bravúrral védte lövését. A Leandro Paredes lerántásáért megítélt büntetőnél viszont már túljárt a szaúdi kapus eszén. Messinek ez volt a hatodik vb-gólja, ezzel ő lett az első argentin, aki négy különböző vb-n is betalált (2006, 2014 és 2018 után – 2010-ben nem volt eredményes), rajta kívül ez Pelének, Uwe Seelernek, Miroslav Klosénak és Cristiano Ronaldónak sikerült csak. Az argentinok közül Diego Maradona és Gabriel Batistuta szerzett három különböző világbajnokságon is gólt – őket múlta most felül Messi –, s Szaúd-Arábia lett a 34. válogatott, amely ellen gólt tudott lőni. A korai gól után feljebb tolta védekezését az arab csapat, de Argentína így is fölényben játszott, a bátor játéknak köszönhetően Messi egy, Lautaro Martínez két lesgólt is jegyzett.

A verőfényes napsütésben és a 27 fokos melegben hidegzuhanyként hatott a dél-amerikaiakra a második félidő eleje, amikor öt perc alatt Szaleh al-Sehri és Szalem al-Davszari szépségdíjas találataival fordított Szaúd-Arábia.

A játékosként és most már szövetségi kapitányként is vb-n szereplő Lionel Scaloni erre reagálva három helyen is változtatott, de ez sem segített a helyzeten. Meddőfölényben játszott Argentína, az extázisba jövő szaúdiak pedig hősiesen védekeztek, nem egyszer amerre álltak, arra rúgták a labdát. A célfutballjuk végül eredménnyel párosult, Hervé Renard-ral már most annyi pontot és gólt szereztek, mint négy évvel ezelőtt összesen (akkor 2–7-es gólkülönbséggel Uruguay és Oroszország mögött, de Egyiptomont megelőzve végeztek a harmadik helyen csoportjukban).

A tavaly Copa Américát nyerő argentinoknak megszakadt a 36 meccses veretlenségi sorozata (legutóbb 2019 júliusában a braziloktól kapott ki 2–0-ra), s így nem tudták beérni Olaszország 2019 és 2021 között felállított szériáját.

Messinek elkezdődött az utolsó vb-tánca, de szombaton Mexikón, jövő szerdán Lengyelországon is múlni fog, hogy az meddig tart majd.

C-csoport, 1. forduló

Argentína–Szaúd-Arábia 1–2 (1–0)

Luszail Stadion, v.: Slavko Vincic (szlovén)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Lizandro Martínez, 59.), Otamendi, Tagliafico (Acuna, 71.) – De Paul, Paredes (E. Fernández, 59.) – Di María, Messi, A. Gómez (J. Álvarez, 59.) – Larutaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

SZAÚD-ARÁBIA: al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Tambakti, al-Bulaihi, al-Sahrani (al-Breik, 90+9.) – al-Malki, Kanno, al-Faradzs (al-Abed, 45+3; al-Amri, 88.) – Sz. al-Davszari, al-Buraikan (Asziri, 89.), al-Sehri (al-Gannam, 78.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard

Gólszerzők: Messi (10., 11-esből), illetve al-Sehri (48.), al-Davszari (53.)