E-csoport, 1. forduló. Németország–Japán, 14 óra (tv: M4 Sport)

„A labdarúgást huszonketten játsszák és mindig a németek nyernek”

Gary Lineker elhíresült mondata a katari világbajnokság előtt talán kevésbé aktuális, mint korábban, hiszen a szakértők közül senki sem gondolja úgy, hogy a német válogatott komolyan beleszólhatna a dolgok alakulásába. Hansi Flick csapata nincs valami kirobbanó formában, annak ellenére sem, hogy legutóbbi 16 fellépése közül csak egyet veszített el – a magyar válogatott győzött 1–0-ra Lipcsében, a Nemzetek Ligájában.

A sorozatban amúgy csoportjában csak harmadik lett a Nationalelf, amelyet a jövő évi négyes döntőbe bejutó olaszok és a mieink is megelőztek. Legutóbbi nyolc fellépésük közül csak kettőt tudtak megnyerni, ötször döntetlent játszottak (a magyar siker a nyolcadik), a világbajnoki főpróbán pedig csak egyetlen góllal tudták felülmúlni Ománt – a csapatot az újonc Niclas Fullkrug 80. percben szerzett gólja mentette meg.

A német csapatot azonban sosem szabad leírni – ezt már Dárdai Pál, a Hertha BSC korábbi játékosa- és edzője, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya mondta, kihangsúlyozva, hogy Hansi Flick alakulata mindig akkor kapja össze magát, amikor a legjobban kell. Márpedig a németek nem titkoltan azzal a céllal érkeztek Katarba, hogy megszerzik ötödik világbajnoki címüket, amivel beérnék a rekorder brazilokat.

A 2018-as tornán óriási meglepetésre nem jutottak tovább a csoportjukból, a svédek, a mexikóiak és a dél-koreaiak mögött csak a negyedik helyen végeztek. Előbb Mexikótól kaptak ki 1–0-ra, aztán hiába verték meg a svédeket Toni Kroos 95. perces, káprázatos szabadrúgásgóljával, a koreaiakkal szemben 2–0-ra alulmaradtak, így szégyenszemre idejekorán kiestek. Ilyen korábban sosem történt meg velük, négyszer nyertek vb-aranyat (1954, 1974, 1990, 2014), négyszer voltak ezüstérmesek (1966, 1982, 1986, 2002) és négyszer bronzérmesek (1934, 1970, 2006, 2010), a 109 vb-meccsük közül 67-et megnyertek, 20 döntetlen és 22 vereség mellett.

A vb-selejtezőket imponáló mérleggel, kilenc győzelemmel és egy vereséggel tudták le Thomas Müllerék, az észak-macedónoktól elszenvedett hazai 2–1-es vereség azonban azt is jelzi, hogy olykor tud porszem is belekerülni abba a bizonyos gépezetbe. A játékoskeretet elnézve azonban az is kijelenthető, hogy nagy potenciál van ebben a csapatban, a sok-sok fiatal messzire repítheti a gárdát. Ráadásul a keretben ott van az 2014-es világbajnokság hőse, az argentinok elleni finálét a hosszabbításban eldöntő Mario Götze, aki az Eintrach Frankfurtban másodvirágzását éli.

A 26-os keretben 7 Bayern München-játékos is ott van, márpedig azt mondják, ha a Bayernnek jól megy, akkor a német válogatottnak is jól megy. A bajorok vezetik a Bundesliga tabelláját, s a Bajnokok Ligájában is menetelnek, a csoportjukat hat győzelemmel, 18 rúgott és mindössze 2 (!) kapott góllal nyerték meg, s most készülhetnek a Paris SG elleni nyolcaddöntőre.

A német válogatott kerete. Kapusok: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Marc André ter Stegen (FC Barcelona). Védők: Antonio Rüdiger (Real Madrid), David Raum (RB Leipzig), Matthias Ginter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Cristian Günter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Armel Bella-Kotchap (Southampton). Középpályások: Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City). Támadók: Kai Havertz (Chelsea), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick.

A japán válogatott 1998-ig egyetlen világbajnokságon sem szerepelt, azóta viszont az összes tornára kvalifikálta magát. A szigetország válogatottjának ez lesz sorozatban a hetedik vb-je, háromszor a csoportkörben estek ki, háromszor viszont eljutottak a nyolcaddöntőig. Az oroszországi tornán Kolumbia mögött a második helyen jutottak tovább úgy, hogy a dél-amerikaiakat legyőzték (2–1), Szenegállal 2–2-es döntetlent játszottak, a lengyelektől 1–0-ra kikaptak. A nyolcaddöntőben Belgium ellen 2–0-ra vezettek már, de a „Vörös ördögök” Jan Vertonghen, Marouane Fellaini és Nacer Chadli góljaival fordítottak, a mindent eldöntő találat a 94. percben született.

A vb-selejtezőket a szaúdiak mögött a második helyen zárták a japánok, tíz meccsükből hetet megnyertek, egyszer döntetlent játszottak, kétszer viszont vereséget szenvedtek. A világbajnoki főpróbájuk nem sikerült, hiszen 2–1-re kikaptak a kanadaiaktól, de előtte0–0-t játszottak a világbajnokságot a házigazda Katar ellen 2–0-s sikerrel kezdő Ecuadorral és 2–0-ra megverték a szintén vb-résztevő amerikaiakat.

A japán válogatott kerete. Kapusok: Kavasima Eidzsi (Strasbourg), Gonda Suicsi (Simizu S-Pulse), Schmidt Daniel (Sint-Truiden). Védők: Jamane Miki (Kavaszaki Frontale), Tanigucsi Sogo (Kavaszaki Frontale), Itakura Ko (Borussia Mönchengladbach), Nagatomo Juto (FC Tokió), Tomijaszu Takehiro (Arsenal), Szakai Hiroki (Urava Red Diamonds), Josida Maja (Schalke 04), Ito Hiroki (VfB Stuttgart). Középpályások: Endo Vataru (VfB Stuttgart), Sibaszaki Gaku (Leganés), Doan Ricu (SC Freiburg), Mitoma Kaoru (Brighton & Hove Albion), Minamino Takumi (AS Monaco), Kubo Takefusza (Real Sociedad), Morita Hidemasza (Sporting CP), Ito Dzsunja (Stade Reims), amada Daicsi (Eintracht Frankfurt), Tanaka Ao (Fortuna Düsseldorf), Szoma Juki (Nagoja Grampus). Támadók: Aszano Takuma (VfL Bochum), Macsino Suto (Sonan Bellmare), Ueda Ajasze (Cercle Bruges), Maeda Daizen (Celtic). Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime.