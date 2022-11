Aissa Laidouni miatt a tunéziai válogatott sikereiért szorít a 2022-es labdarúgó világbajnokságon Máté Csaba. A szekszárdi születésű szakember örül neki, hogy a Fradi középpályása ott van a katari tornán, amiatt ugyanakkor csalódott, hogy a Mmaee-testvéreket, Ryant és Sammyt nem hívták be a marokkóiak keretébe, pedig előzetesen szinte biztosra lehetett venni, hogy ők is utaznak majd a vb-re.

A nyitómeccset természetesen megnézte, de a katari válogatott futballja nagy csalódást okozott neki. Azt gondolta, hogy a házigazda sokkal többre lesz képes azok után, hogy minden „sztárjukat” hazaigazolták a sikeres vb-szereplés reményében, s az elmúlt hónapokat közös edzőtáborozással tölthették. Ezt nem mondhatja el magáról más válogatott, amelynek játékosai európai bajnokságokból estek be a vb-re, ahol mindenféle összetartás nélkül kell a legjobbjukat nyújtani.

Ez – mint fogalmazott – jól is elsülhet, hiszen a futballisták lendületben vannak, ugyanakkor veszélyes is, mert a folyamatos, pihenés nélküli terhelés igencsak magában hordozza a sérülésveszélyt, amely ha nem is a világbajnokságon, később a bajnoki folytatásban visszaüthet. Az ecuadoriak győzelme nem lepte meg, mint mondta, tipikus dél-amerikai jegyeket csillogtattak, azaz előlépett egy sztárjátékosuk, és döntött.

Az esélyeket illetően azt mondta, nem vár meglepetést, az ötszörös győztes brazilokat és a címvédő franciákat tartja favoritnak, de sokat remél a hollandoktól, akiknek véleménye szerint most egy sikerre éhes, nagyszerű válogatottjuk van. Ugyanezt nem tudta elmondani a belgákról, akikről azt gondolja, hogy sztárjaik már befutottak, s a legutóbbi világbajnokságon megszerzett bronzérmükkel jól is laktak. Pedig korábban nekik is szorított, mivel játékosként hosszú éveket töltött el Belgiumban.

Érdekes, hogy sokakkal ellentétben a Lionel Messivel fémjelzett argentinoktól nem vár kiugró teljesítményt, annak ellenére sem, hogy hosszú veretlenségi sorozattal a hátuk mögött érkeztek meg Katarba. Úgy véli, a nagy meccseken nüanszok dönthetnek majd, s most azok a játékosok léphetnek elő főszereplőkké, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, s nincsenek annyira „kifacsarva”, mint nevesebb társaik.

