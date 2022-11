F-csoport, 1. forduló. Marokkó–Horvátország, szerda, 11 óra (tv: M4 Sport)

Marokkóról elég sok szó esett mostanság ideheza, de nem a világbajnoki esélyeiket latolgatták. Amiatt forogtak „közszájon” az észak-afrikaiak, hogy kapitányuk, Valid Regragi nem hívta be a keretbe a Ferencváros két játékosát, Sammy Mmaét és Ryan Mmaét.

Az „Atlasz oroszlánjai” becenévvel illetett válogatott ötödször jutott ki világbajnokságra, a legjobb eredményüket 1986-ban érték el, amikor a nyolcaddöntőig jutottak. A csoportkörben akkor két 0–0-s döntetlent követően 3–1-re legyőzték a portugálokat, amivel továbbjutottak a legjobb tizenhat közé, ahol az NSZK-tól szenvedtek 1–0-s vereséget, mégpedig úgy, hogy a németek győztes találatát a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Lothar Matthäus szerezte szabadrúgásból a 89. percben.

A 2018-as tornán sem vallottak szégyent, hiszen Irántól és Portugáliától 1–0-ra kaptak ki, a spanyolokkal pedig 2–2-es döntetlent játszottak. A katari torna selejtezőjében a Kongói DK-val kerültek össze, és az idegenbeli 1–1-es döntetlent követően Casablancában 60 ezer néző előtt 4–1-re győztek. A remek formájuk azóta is tart, a legutóbbi hét fellépésükön nem szenvedtek vereséget, öt győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak. A vb-főpróbán a grúzok ellen 3–0-ra győztek.

A marokkóiak kerete tele van kiváló játékosokkal. A védelemben olyan futballistákat dobhatnak csatába, mint a Paris SG-ben játszó Asraf Hakimi, vagy a Bayern Münchenben légióskodó Nusszair Mazraui. A középpályán a Chelsea labdazsonglőre, Hakim Zijes szabhat fazont a marokkóiaknak, míg elől a Sevilla kiváló támadója Juszef en-Nesziri felelhet a gólokért.

Persze a horvát csapatot sem kell félteni. Déli szomszédaink az előző két világbajnokságon megvillantak: legutóbb döntőt játszottak a franciákkal (4–2-es vereség lett a vége), az 1998-as viadalon pedig bronzérmet szereztek, miután a helyosztón 2–1-re megverték a hollandokat. Olyan sztárok futballoztak akkor a horvát csapatban, mint a gólkirályi címet is megszerző Davor Suker, vagy Robert Prosinecki, Robert Jarni, Slaven Bilic és Zvonimir Boban. A nyolcaddöntőben a románokat 1–0-ra, a negyeddöntőben a németeket 3–0-ra verték.

Az előző világbajnokságon szintén ámulatba ejtették a világot, a horvát városok szinte megőrültek a futballtól, a közeli Eszéken nekünk is volt szerencsénk beleszagolni a fantasztikus hangulatba. A Luka Modric fémjelezte egylet a csoportkörben Nigériát 2–0-ra, Argentínát 3–0-ra, Izlandot 2–1-re verték, a nyolcaddöntőben a dánokat 11-esekkel 3–2-re, a negyeddöntőben a házigazda oroszokat szintén 11-esekkel 4–3-ra, az elődöntőben az angolokat hosszabbítás után 2–1-re verték. A fináléban Mario Mandzukic öngólt vétett, de Ivan Perisic révén gyorsan ki tudtak egyenlíteni a horvátok, aztán Antoine Griezmann, Paul Pogba és Kylian Mbappé mindent eldöntött, a végén Mandzukic révén csak a szépítésre futotta. A világbajnokság legjobb játékosának megválasztott Luka Modric azóta az Aranylabdát is megkapta – ennek a generációnak ez lehet a búcsúja.

Ez a búcsú pedig akár hasonlóan szép is lehet, mert ebben a horvát válogatottban megvan a potenciál, hogy nagyot alkosson Katarban. A világbajnoki selejtezőcsoportjukat megnyerték (az oroszok, a szlovákok és a szlovének előtt) a Nemzetek Ligáját négy győzelemmel fejezték be (a dánokat és a franciákat idegenben 1–0-ra verték meg, aztán hazai pályán is nyertek 2–1-re Dánia ellen, végezetül az osztrákokat győzték le idegenben 3–1-re) , és bejutottak a jövő évi négyes döntőbe, a főpróbán pedig 1–0-ra megverték Szaúd-Arábiát, ami annak fényében, hogy az ázsiaiak kedden felülmúlták a vb-ra nagy esélyesként érkező Argentínát, igencsak biztató...

A horvát válogatott kerete. Kapusok: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atlético Madrid), Ivica Ivusic (NK Osijek). Védők: Josip Stanisic (Bayern München), Borna Barisic (Rangers FC), Martin Erlic (Sassuolo), Dejan Lovren (Zenit), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Domagoj Vida (AEK Athén), Josip Juranovic (Celtic), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb). Középpályások: Lovro Majer (Rennes), Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Internazionale), Nikola Vlasic (Torino), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Sucic (RB Salzburg), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt). Támadók: Ivan Perisic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

A marokkói válogatott kerete. Kapusok: Jasszin Bunu (Sevilla), Munir Mohamedi (al-Vehda), Ahmed Reda Tagnauti (Vidad AC). Védők: Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nusszair Mazraui (Bayern München), Najef Agerd (West Ham United), Romain Szaissz (Besiktas), Dzsavad el-Jamik (Real Valladolid), Asraf Dari (Brest), Badr Benun (Qatar SC), Jahia Attijat Allah (Vidad AC). Középpályások: Szofjan Amrabat (Fiorentina), Hakim Zijes (Chelsea), Azzedin Unahi (Angers), Anassz Zaruri (Burnley), Iliasz Sair (QPR), Zakaria Abuhlal (Toulouse), Szelim Amallah (Standard Liege), Szofian Bufal (Angers), Bilal el-Kannusz (KRC Genk), Jahja Dzsabran (Vidad). Támadók: Abderrazak Hamdallah (al-Ittihad), Abdelhamid Szabiri (Sampdoria), Abde Ezzalzuli (Osasuna), uszef en-Nesziri (Sevilla), Valid Seddira (Bari). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.