Mexikó–Lengyelország, 17 óra, tv: M4 Sport

A közép-amerikai válogatott sokadszor fut neki úgy egy világbajnokságnak, hogy akár az is benne van a csapatban, hogy messzire jusson. Ehhez képest a tizenhét próbálkozásból két negyeddöntő volt a „kiugrás”, azok is 1970-ből és 1986-ból. Gerardo Martino együttese Kanada mögött, de az Egyesült Államokat megelőzve második helyen végzett a selejtezőcsoportban, de meggyőző játékot nem nyújtottak, s meglepetésgyőzelmet sem tudtak szerezni. A keret kulcsjátékosa lehet az elnyűhetetlen Guillermo Ochoa, a 37 éves kapus a korábbi világeseményeken is sok góltól mentette meg csapatát, vagy a szintén rutinos Héctor Herrera. A gólokat a Wolves támadójától, Raúl Jiméneztől és a Napoli csatárától, Hirving Lozanótól várhatják a szurkolók.

Mexikó

Becenév: El Tri. Világranglista-helyezés: 13. Világbajnoki részvétel: 16 (1930, 1950-1970, 1978, 1986, 1994-2018). Legjobb vb-szereplés: negyeddöntő (1970, 1986). Szövetségi kapitány: Gerardo Martino (argentin). Csapatkapitány: Andrés Guardado.

Játékoskeret

Kapusok: Alfredo Talavera (FC Juárez), Rodolfo Cota (Club León), Guillermo Ochoa (Club América)

Védők: Néstor Araujo (Club América), César Montes (Monterrey), Edson Álvarez (AFC Ajax, holland), Johan Vásquez (Cremonese, olasz), Gerardo Arteaga (KRC Genk, belga), Héctor Moreno (Monterrey), Jorge Sánchez (AFC Ajax, holland), Jesús Gallardo (Monterrey), Kevin Álvarez (Pachuca)

Középpályások: Luis Romo (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Érick Gutiérrez (PSV, holland), Héctor Herrera (Houston Dynamo FC, amerikai), Andrés Guardado (Betis, spanyol), Luis Chávez (Pachuca)

Támadók: Raúl Jiménez (Wolverhampton, angol), Alexis Vega (Guadalajara), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Orbelín Pineda (AEK, görög), 20 Henry Martín (Club América), Uriel Antuna (Cruz Azul), Hirving Lozano (Napoli, olasz), Roberto Alvarado (Guadalajara)

Robert Lewandowski (elöl) messzire repítheti a lengyeleket

Fotós: AFP

Hogy egy fecske nem csinál nyarat, arról a lengyelek tudnának mesélni. Hiába volt ugyanis egy Robert Lewandowskijuk 2018-ban, csoportutolsóként zártak a világbajnokságon. Mi magyarok jól ismerjük a Fehér sasokat, a selejtezőben hazai pályán 3–3-as döntetlent játszottuk ellenük, idegenben pedig 2–1-re nyertünk. Emiatt csak a svédek elleni pótselejtezőn jutottak ki a lengyelek Katarba, ahol négy évvel több rutinnal megpróbálnak 1986 után ismét továbbjutni a csoportból.

Czeslaw Michniewiczet idén februárban nevezték ki a válogatott élére, vele vívták meg sikeresen a pótselejtezőt, s tíz mérkőzésen 5 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség a csapat mérlege. Az 52 esztendős tréner a gólgyáros Lewandowski mellett is kiváló támadókra számíthat, akiket szintén topbajnokságokban, legfőképpen a Serie A-ban edződő társak segíthetik ki.

Lengyelország

Becenév: A fehér sasok. Világranglista-helyezés: 26. Világbajnoki részvétel: 8 (1938, 1974-1986, 2002, 2006, 2018). Legjobb vb-szereplés: bronzérem (1974, 1982). Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz. Csapatkapitány: Robert Lewandowski.

Játékoskeret

Kapusok: Wojciech Szczesny (Juventus, olasz), Lukasz Skorupski (Bologna, olasz), Kamil Grabara (FC Köbenhavn, dán)

Védők: Matthew Cash (Aston Villa, angol), Artur Jedrzejczyk (Legia Warszawa), Mateusz Wieteska (Clermont, francia), Jan Bednarek (Aston Villa, angol), Jakub Kiwior (Spezia, olasz), Kamil Glik (Benevento, olasz), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, olasz), Robert Gumny (Augsburg, német)

Középpályások: Krystian Bielik (Birmingham City, angol), Damian Szymanski (AEK, görög), Grzegorz Krychowiak (al-Sabab, szaúdi), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg, német), Szymon Zurkowski (Fiorentina, olasz), Sebastian Szymanski (Feyenoord, holland), Piotr Zielinski (Napoli, olasz), Nicola Zalewski (AS Roma, olasz), Przemyslaw Frankowski (Lens, olasz), Michal Skóras (Lech Poznan)

Támadók: Arkadiusz Milik (Juventus, olasz), Robert Lewandowski (FC Barcelona, spanyol), Karol Swiderski (Charlotte FC, amerikai), Krzysztof Piatek (Salernitana, olasz)

A két nemzet az 1978-as világbajnokságon is találkozott egymással, azt a meccset 3–1-re Lengyelország nyerte. Ezen kívül még három felkészülési mérkőzést játszottak, két 1–1-es döntetlen mellett legutóbb 2017-ben Mexikó győzött 1–0-ra.