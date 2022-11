H-csoport, 1. forduló: Portugália–Ghána, 17 óra, tv: M4 Sport

Szurkolóik szimpátiáját is vissza szeretnék szerezni, akik a 2016-os Európa-bajnoki cím és a 2019-es Nemzetek Ligája-győzelem után tavaly már a nyolcaddöntőben búcsúztak a kontinenstornán. Sokak hite megrengett a még mindig Cristiano Ronaldo fémjelezte gárdában, hiszen a vb-re is csak pótselejtezőn jutottak ki. Mindenesetre Fernando Santos optimistán várja a katari tornát, a keretben ugyanis jó elegyet alkothatnak az idősebb és a fiatalabb játékosok. A régi generációt az említett Ronaldo mellett Joao Moutinho és Danilo alkotja, Bruno Fernandes, Bernardo Silva és Joao Cancelo 28 évesen a legjobb korban van, míg az új nemzedéket a náluk is fiatalabb Ruben Dias, Joao Felix, Diogo Costa, Rafael Leao és Vitinha jelenti.

Más kérdés, hogy az ötödik világbajnokságára készülő ötszörös aranylabdát világsztár játékára mennyire nyomja rá a bélyegét, a napokban közös megegyezéssel felbontotta szerződését a Manchester Uniteddel, s ez hogyan hat társaira. Az sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy nincs csúcsformában Ronaldo, klubcsapatában mindössze 16 tétmérkőzést játszott ősszel (tízszer volt kezdő), s három gólt, illetve két asszisztot jegyzett.

Portugália

Becenév: Navigátorok

Világranglista-helyezés: 9.

Világbajnoki részvétel: 7 (1966, 1986, 2002-2018)

Legjobb vb-szereplés: elődöntő (1966)

Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Csapatkapitány: Cristiano Ronaldo

A játékoskeret

Kapusok: Rui Patrício (AS Roma, olasz), José Sá (Wolverhampton, angol), Diogo Costa (FC Porto)

Védők: Diogo Dalot (Manchester United, angol), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, angol), Raphaël Guerreiro (Dortmund, német), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, francia), Nuno Mendes (Paris SG, francia), Joao Cancelo (Manchester City, angol), António Silva (Benfica)

Középpályások: Joao Palhinha (Fulham, angol), Bruno Fernandes (Manchester United, angol), William Carvalho (Real Betis, spanyol), Vitinha (Paris SG, francia), Joao Mário (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, angol), Matheus Nunes (Wolverhampton, angol), Otávio (FC Porto)

Támadók: Cristiano Ronaldo (Manchester United, angol), André Silva (RB Leipzig, német), Bernardo Silva (Manchester City, angol), Joao Félix (Atlético Madrid, spanyol), Rafael Leao (AC Milan, olasz), Ricardo Horta (Braga), Goncalo Ramos (Benfica)

Azt követően, hogy az Afrikai Nemzetek Kupájában már a csoportkörből búcsúzott Ghána, megköszönték Milovan Rajevacs munkáját, a világbajnokságra már Otto Addo vezette ki a Fekete csillagokat. A hazája válogatottjában 15-ször szereplő egykori támadó középpályás bátran nyúl a fiatalokhoz, a kijutásról döntő Nigéria elleni összecsapáson négy 25 év és két 20 év alatti játékosnak adott bizonyítási lehetőséget. Ettől függetlenül rutinos játékosokra is számít, ilyen például a 107-szeres válogatott Andre Ayew, aki a vb-n lehagyhatja az örökranglista élén álló Asamoah Gyant (109). Vagy éppen öccse, Jordan Ayew, aki szintén tagja volt az U20-as világbajnok csapatnak.

Ghána legjobb vb-szereplését saját kontinensén érte el, 2010-ben Uruguay büntetőpárbajban állította meg az afrikaiakat a negyeddöntőben. A két válogatott most egy csoportba került, ráadásul az utolsó fordulóban csapnak össze, így adott a visszavágás lehetősége.

Ghána

Becenév: A fekete csillagok

Világranglista-helyezés: 61.

Világbajnoki részvétel: 3 (2006–2014)

Legjobb vb-szereplés: negyeddöntő (2010)

Szövetségi kapitány: Otto Addo

Csapatkapitány: André Ayew

A játékoskeret

Kapusok: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, svájci), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Manaf Nurudeen (Eupen, belga)

Védők: Tariq Lamptey (Brighton, angol), Denis Odoi (FC Bruges, belga), Mohammed Salisu (Southampton, angol), Gideon Mensah (Auxerre, francia), Joseph Aidoo (Celta Vigo, spanyol), Abdul-Rahman Baba (Reading, angol), Daniel Amartey (Leicester City, angol), Alexander Djiku (Strasbourg, francia), Alidu Seidu (Clermont, francia)

Középpályások: Thomas Partey (Arsenal, angol), Elisha Owusu (Gent, belga), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting CP, portugál), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg, német), Osman Bukari (Crvena zvezda, szerb), Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Mohammed Kudus (AFC Ajax, holland), Salis Abdul Samed (Lens , francia), 22 Kamaldeen Sulemana (Rennes, francia), Kamal Sowah (FC Bruges, belga)

Támadók: Jordan Ayew (Crystal Palace, angol), André Ayew (al-Szadd, katari), Inaki Williams (Athletic Bilbao, spanyol), Antoine Semenyo (Bristol City, angol)

A két válogatott eddigi egyetlen mérkőzését a 2014-es világbajnokságon játszotta, akkor a csoportkörben 2–1-re a portugálok nyertek.