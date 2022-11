Négy évvel ezelőtt Szocsiban Uruguay 2–1-re legyőzte Portugáliát a nyolcaddöntőben, kiejtve ezzel Cristiano Ronaldóékat az oroszországi világbajnokságról. Katarban már a csoportkör második fordulójában megkapták az esélyt a portugálok, hogy revánsot vegyenek az akkori vereségért.

Nem ígérkezett könnyűnek a feladat, hiszen a dél-amerikaiaknál felépült, és csatasorba állt a 2018-as b-meccsen duplázó Edinson Cavani, aki a liverpooli Darwin Núnezzel rohamozta a Diogo Costa kapuját. Mégsem előttük, hanem a Tottenham Hotspurban játszó Rodrigo Betancur előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de miután kicselezte a teljes portugál védelmet, jött a kapujából Diogo Costa, és útját állta az uruguayinak. A portugálok uralták a mecsset, sokkal többet volt náluk a labda az első félidőben, de semmire sem mentek vele.

A második félidőt is a portugálok kezdték aktívabban, s az 54. percben Bruno Fernandes góljával meg is szerezték a vezetést. A Manchester United középpályása remekül tekert balról a kapu bal oldalába, s bár először úgy tűnt, hogy Cristiano Ronaldo még megcsúsztatta a labdát, végül a visszajátszás igazolta, hogy nem így történt. A hajrában Luis Suárez beállításával megélénkült a meccs, bátran jöttek előre az uruguayiak, akik Maxi Gomez révén a kapufát is eltalálták, de egy véleményes tizenegyes megpecsételte a sorsukat. Fernandes osztott ki egy kötényt José Maria Gimeneznek, aki estében rátenyerelt a labdára. A VAR-szobából jelezték ezt a játékvezetőnek, aki kiment megnézni az esetet, majd megítélte a büntetőt a portugáloknak. Mivel Ronaldo már nem volt ott a pályán, Fernandes állt a labda mögé, és lazán a jobb sarokba gurított.

Győzelmével a portugál válogatott Franciaország és Brazília után a katari világbajnokságon harmadikként bebiztosította továbbjutását a csoportjából a legjobb tizenhat közé. A záró körben a portugálok Dél-Koreával játszanak, Ghána pedig Uruguay-jal csap össze.

H-csoport, 2. forduló

Portugália–Uruguay 2–0 (0–0)

Lusail. Lusail Iconic Stadion, 88,686 néző. Vezette: A. Faghani (iráni)

Portugália: D. Costa – Cancelo, Pepe, Dias, Mendes (Guerreiro, 42.) – Bernardo Silva, Neves (Rafael Leaióo, 69.), W. Carvalho (Palhinha, 82.) – B. Fernandes, C. Ronaldo (Goncalo Ramos, 82.), J. Félix (Vitinha, 82.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Uruguay: Rochet – Guillermo Varela, Gimenez, Godin (Pellistri, 62.), Coates, Olivera (Vina, 86.) – Valverde, Betancur, Vecino (De Arrascaeta, 62.) – Cavani (L. Suárez, 73.), D. Núnez (Maxi Gomez, 73.). Szövetségi kapitány: Diego Alonso

Gólszerzők: B. Fernandes (54., 92., a másodikat 11-esből).

STATISZTIKA

Labdabirtoklás: 60%, illetve 40%

Kapura lövés: 15, illetve 11

Kaput eltaláló lövés: 4, illetve 3

Szöglet: 6, illetve 2

Les: 3, illetve 0

Sárga lap: 3, illetve 2

Összes passz: 609, illetve 403

Teljesített passz: 527, illetve 320