Ellentétes előjelekkel várták a csoportkör utolsó mérkőzését a válogatottak, hiszen Angliának – az irániak elleni 6–2-es siker miatt – még egy szűk vereség is belefért volna ahhoz, hogy ott legyen a legjobb tizenhat között, míg Walesnek ehhez elengedhetetlen volt a győzelem. Tudva azt, hogy az idei világbajnokságon a kilencvenedik percben még egy mérkőzést sem fújtak le, nem ugrott neki ellenfelének Rob Page együttese, sőt inkább az angolok járatták a labdát az ellenfél térfelén. Az első percekben Kane passza után Rashford ziccerénél Wardnak kellett védenie, majd sokáig csak a kényszerű walesi cserét lehetett feljegyezni (Neco Williams „nézett bele” Rashford lövésébe). A félidő hajrájára ritmust váltottak az angolok, előbb egy szép akció után Foden lövése zúgott el a keresztléc fölött, majd Rashford ollózó mozdulattal célzott a kapu mellé.

A játékrész két legveszélyesebb tagja a szünet után nemcsak helyzetig, gólig is eljutott. A Manchester United csatára 22 méterről vette be a walesi kaput, majd rá két percre a gyárváros „kékebbik” felén futballozó támadó a legjobbkor érkezett a középre érkező labdára. Mindez azt jelentette, hogy a kisebbik brit válogatottnak hatot kellett volna lőnie a továbbjutáshoz. Mielőtt feltehette volna bárki is a kérdést, hogy „de hol van az az egy?”, az 55 percig munka nélküli Pickfordnak Moore megpattanó lövésénél kellett résen lennie. Gareth Southgate az előny tudatában egyből lekapta három alapemberét (Mount, Trippier, Sterling és Saka a kispadon kezdett), tartalékolva őket a későbbiekre. Merthogy ebben a Walesben nem volt ennyi gól a továbbjutáshoz, ráadásul Rashford lecserélése előtt megszerezte első dupláját a nemzeti csapatban, amivel Anglia gyakorlatilag kiütötte szomszédját.

A négy éve elődöntős angolok ismét ott vannak a legjobb tizenhat között a világbajnokságon, ahol vasárnap az A-csoport második helyezettjével, Szenegállal találkoznak.

B-csoport, 3. forduló

Wales–Anglia 0–3 (0–0)

Al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, 44.297 néző. V.: Vincic (szlovén)

Wales: Ward – Mepham, Rodon, B. Davies (K. Phillips, 57.) – D. James (H. Wilson, 77.), Ramsey, Allen, Ampadu, N. Williams (C. Roberts, 36.) – Bale (B. Johnson, a szünetben), Moore. Szövetségi kapitány: Robert Page

Anglia: Pickford – Walker (Alexander-Arnold, 57.), Stones, Maguire, Shaw (Trippier, 65.) – Bellingham, Rice (K. Phillips, 57.), Henderson – Rashford (Grealish, 75.), Kane (C. Wilson, 57.), Foden. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Gólszerzők: Rashford (50., 68.), Foden (52.)

Statisztika

35 Labdabirtoklás (százalékban) 65 7 Kapura lövések 18 1 Kaput eltalált lövések 7 1 Szögletek 6 329 Összes passz 581 265 Sikeres passz 534

A csoport végeredménye