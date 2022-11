G-csoport, 1. forduló: Svájc–Kamerun 11 óra (tv: M4 Sport)

Tunézia és Marokkó egy pontot már bezsebelt, s bár kikapott a hollandoktól, Szenegál sem játszott rosszul az afrikai nemzetek közül a katari világbajnokságon. A sorban negyedikként Kamerun mutatkozik be, a Szelídíthetetlen Oroszlánok a svájciakkal vívják a mai nap első mérkőzését.

Legutóbb Oroszországban nem voltak ott a kameruniak, akik egyszer már ámulatba ejtették a világot. Az 1990-es világbajnokságon a legjobb nyolcig meneteltek Roger Milláék, akik hetedikként fejezték be az olaszországi tornát. A csoportkörben legyőzték az argentinokat (1–0) és a románokat (2–1), így simán belefért, hogy a szovjetektől 4–0-s vereséget szenvedjenek. A csoda a nyolcaddöntőben is folytatódott, Milla két hosszabbításban szerzett góljával Kolumbiát is kiütötték, s az angolokkal is parádés meccset játszottak, a Gary Lineker fémjelezte szigetországiak csak a hosszabbításban tudták kivívni a továbbjutást. Szomorkodásra nem volt okuk a kameruniaknak, akik első afrikai csapatként jutottak be a legjobb nyolc közé.

Azóta mindig a csoportkör jelentette számukra a végállomást – ezt a szériát szeretné megtörni a jelenlegi csapat, amely Algériával szemben harcolta ki a vb-re jutást, mégpedig úgy, hogy a hazai meccsét 1–0-ra elveszítette, a visszavágót ugyanakkor Choupo-Mouting góljával 1–0-ra megnyerte, így jöhetett a hosszabbítás. Az algériaiak a 118. percben kiegyenlítettek, s úgy nézett ki, hogy ők jutnak tovább, de aztán jött Toko Ekambi, és a francia Olympique Lyon csatára a 124. percben (!) Katarba lőtte a Szelídíthetetlen Oroszlánokat.

A vb-n is elsősorban rájuk, a két csatárra kell odafigyelni, de rajtuk kívül is akad remek „spíler” a soraikban, elég csak az Inter kapusára, André Onanára, vagy a Napoli középpályására, André-Frank Zambo Anguissára gondolni. A korábbi kiváló védő, Rigobert Song olyan válogatottal utazhatott Ázsiába, amelyik sokra hivatott, s amelyik méltó lehet arra, hogy az 1990-es csodacsapat nyomdokaiba lépjen.

A svájciak eddig nem alkottak kimondottan emlékezeteset világbajnokságon, háromszor voltak negyeddöntősök és négyszer nyolcaddöntősök. A nagy áttörés azonban eddig nem sikerült nekik (ahogy a horvátoknak, a románoknak vagy a törököknek), pedig sokszor utaztak ígéretes csapattal, s sokszor voltak közel a nagy bravúrhoz. A 2018-as oroszországi torna is ilyen volt: a csoportkörben a szerbeket 2–1-re megverték, a brazilokkal 1–1-re, Costa Ricával pedig 2–2-re végeztek. A nyolcaddöntőben nagy meccset vívtak a svédekkel, de 1–0-ra kikaptak...

A világbajnoki selejtezőket a nyolc meccsen kivívott öt győzelmükkel és három döntetlenjükkel zárták az élen, megelőzve az olaszokat, akiknek ez később sokba is került, mert pótselejtezőre kényszerültek, ahol alulmaradtak az észak-macedónokkal szemben. A Nemzetek Ligája csoportjukban a spanyolok és a portugálok mögött harmadikként zártak csupán, de utolsó három meccsüket megnyerték: a portugálokat (1–0) és a cseheket (2–1) hazai pályán, a spanyolokat (2–1) idegenben verték meg, ami azt jelzi, hogy Katarban is oda kell figyelni rájuk.

Más kérdés, hogy a főpróbájuk nem sikerült valami jól, hiszen 2–0-ra kikaptak Ghánától.

A kameruniak kerete. Kapusok: Simon Ngapandouetnbu (Olympique Marseille), Devis Epassy (Abha), 23 André Onana (Internazionale). Védők: Jerome Ngom Mbekeli (Colombe Sportive), Nicolas Nkoulou (Arisz Szaloniki), Christopher Wooh (Rennes), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Collins Fai (al-Taj), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Nouhou Tolo (Seattle Sounders). Középpályások: Gaël Ondoua (Hannover), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Samuel Gouet (Mechelen), Pierre Kunde (Olympiakosz), Martin Hongla (Hellas Verona), Olivier Ntcham (Swansea City), Souaibou Marou (Coton Sport). Támadók: Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Vincent Aboubakar (al-Nasszr), Christian Bassogog (Sanghaj Senhua), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon), Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern München), Bryan Mbeumo (Brentford). Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

A svájci válogatott kerete. Kapusok: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Köhn (RB Salzburg). Védők: Edimilson Fernandes (Mainz), Silvan Widmer (Mainz), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Manuel Akanji (Manchester City), Renato Steffen (Lugano), Ricardo Rodriguez (Torino), Eray Cömert (Valencia), Fabian Schär (Newcastle United). Középpályások:

Denis Zakaria (Chelsea), Remo Freuler (Nottingham Forest), Granit Xhaka (Arsenal), Michel Aebischer (Bologna), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Christian Fassnacht (Young Boys), Fabian Frei (Basel), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Luzern). Támadók: Breel Embolo (Monaco), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg), Noah Okafor (RB Salzburg. Szövetségi kapitány: Murat Yakin