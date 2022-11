Az olasz Internazionale 29 éves támadója augusztus óta bajlódik sérüléssel, ami miatt klubcsapata jó pár meccsét is kénytelen volt kihagyni, aztán visszatért, de most megint combizomfájdalmakra panaszkodik. Roberto Martínez, a belgák kapitánya azzal a feltétellel vitte el Lukakut Katarba, hogy a csatár a harmadik csoportmeccsre felépül, de most ezt sem lehet biztosra venni.

Az ugyanakkor eldőlt, hogy a kanadaiak (november 23.) és a marokkóiak (november 27.) elleni találkozókat biztosan kihagyja, ám a horvátok elleni csoportrangadón, december elsején már szeretne ott lenni a pályán. Lukaku kiválása érzékeny veszteség lenne, hiszen a belga válogatottnak jelenleg ő a legeredményesebb játékosa, 102 találkozón 68 gólt szerzett.

A franciák szombaton késő este jelentették be, hogy Karim Benzema nem tudja vállalni a játékot a világbajnokságon – ÍRÁSUNK ITT!