Világbajnokság, C-csoport, 2. forduló. Lengyelország–Szaúd-Arábia, szombat, 14 óra (tv: M4 Sport)

A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb győzelmét aratta Szaúd-Arábia, amely a nyitányon hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a Lionel Messivel fémjelzett, a végső győzelemre is esélyesnek tartott argentinokat. A hétszeres aranylabdás klasszis kedvelői azóta sem tértek magukhoz a sokktól, az argentin újságok nagy része pedig már el is kezdte temetni válogatottját. Az arabok a szombati második meccsükön is bravúrra készülnek (ha győznének, az 1994-es világbajnokság után, történetük során másodszor jutnának tovább a csoportkörből) mégpedig az ellen a lengyel válogatott ellen, amely bemutatkozó meccsén 0–0-ra végzett Mexikó ellen.

Mégpedig azért (is), mert legnagyobb sztárja, Robert Lewandowski tizenegyest hibázott – pontosabban Guillermo Ochoa, a mexikóiak bravúrkapusa védett. A lengyelek most már nem hibázhatnak, mert ha nem nyernek, az jó eséllyel a világbajnoki álmaik végét jelenti majd. De a döntetlennel sem lesznek beljebb, hiszen a záró fordulóban az argentinokkal csapnak össze. Lewandowski – aki négy világbajnoki mérkőzést játszott már végig, de 76 válogatott góljából egyet sem szerzett vb-n – fogadkozik, Czeslaw Michniewicz szövetségi kapitány pedig bízik benne, mert úgy véli Katarban végre megtöri a jeget a Barcelona klasszisa.

A két gárda eddig egyszer találkozott, s a 2006-os mérkőzésen a lengyelek 2–1-re győztek.

Az Argentína–Szaúd-Arábia találkozóról itt olvashat, KATTINTSON IDE!

Itt pedig a Lengyelország–Mexikó összecsapásról készült írásunkat találja, KATTINTSON IDE!