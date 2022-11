Enner Valencia ott volt az ecuadori kezdőben. A dél-amerikaiak legnagyobb sztárja még a hollandok elleni csoportmeccsen sérült meg, s sokáig úgy állt a helyzet, hogy nem játszhat majd a szenegáliak elleni csoportrangadón. Aztán valami csoda folytán mégis felgyógyult – vele jóval nagyobb eséllyel vehette fel a harcot Ecuador.

De nem Valenciáról, és nem is az ecuadoriakról szólt az első félidő, hanem a remekül kezdő szenegáliakról. Az afrikaiak félóra játékidő után már tíz kapura lövési kísérletnél jártak, s bizony nem egyszer közel is jártak a gólhoz. Aztán meg is szerezték, igaz nem akcióból, hanem tizenegyesből. A 44. percben Piero Hincapié lökte fel a tizenhatoson belül az előre törő Ismaila Sarrt, a játékvezető pedig gondolkodás nélkül a tizenegyespontra mutatott. A labda mögé Sarr állt, és higgadtan a kapu bal alsó sarkába lőtt. A látottak alapján teljes joggal vezetett az Afrikai Nemzetek Kupája győztese, az ecuadoriak csupán kétszer kísérleteztek, s egyszer sem találták el a kaput.

A nagyszünet után jött a nagy fordulat, az afrikaiak visszaálltak, remélve, hogy a kitámadó ecuadoriak mellett majd lehetőségük lesz kontrákból lezárni a meccset, de ahelyett, hogy így tettek volna, egy szöglet után kiegyenlített Ecuador. A 67. percben a kapu elé beívelt labdát Felix Torres csúsztatta meg, és a hosszú kapufánál álló Moises Caicedo pedig bepofozta azt a hálóba. A Brighton középpályása megszakította Enner Valencia kiváló sorozatát – az ezt megelőző hat ecuadori vb-gólt ugyanis a csatár szerezte.

Még csak megijedni sem volt idejük a szenegáliaknak, máris megint ők vezettek! A 73. percben egy jobbról a kapu elé belőtt szabadrúgásba Valencia rosszul ért bele, a labda Kalidou Koulibaly elé pattant, a Napoli védője pedig jobbal kíméletlenül bevágta azt a hosszú felsőbe. A szenegáliak a hátralévő időben már nem hagyták kiénekelni a szájukból a sajtot, így a Katart legyőző hollandok után másodikként bejutottak a legjobb tizenhat közé. Történetük során második alkalommal, és nagy valószínűséggel az angolok ellen folytatják.

A-csoport, 3. forduló

Ecuador–Szenegál 1–2 (0–1)

Halifa Nemzetközi Stadion, 44.569 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

Ecuador: Galindez – Preciado (Porozo, 85.), Torres, Hincapie, Estupinan – Franco (Sarmiento, a szünetben), Gruezo (Cifuentes, a szünetben), Caicedo – Plata, Estrada (Djorkaeff, 65.), E. Valencia. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Szenegál: Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – I. Gueye, Ciss (N. Mendy, 74.), P. Gueye – Ndiaye (Dieng, 74.), Dia (P. Cissé, 95.), I. Sarr. Szövetségi kapitány: Aliou Cissé

Gólszerző: Caicedo (68.), illetve I. Sarr (44., 11-esből), K. Koulibaly (70.).

Statisztika

61 Labdabirtoklás (százalékban) 39 8 Kapura lövések 15 4 Kaput eltalált lövések 6 3 Szögletek 6 448 Összes passz 277 369 Sikeres passz 200

A csoport végeredménye