Az ecuadori válogatott 702 perc (!) után kapott gólt – Cody Gapko óriási bombát küldött a dél-amerikaiak kapujának bal felső sarkába. Mindez a hatodik percben történt, s akkor azt gondoltuk, hogy a hollandok ezt a meccset is behúzzák. De nem így történt, mert a folytatásban nagyon feljavultak az ecuadoriak, akik tulajdonképpen a hátralévő idényben végig fölényben futballoztak, s a második félidő elején Enner Valencia révén ki is egyenlítettek. Előtte, még az első félidő hajrájában is betaláltak, de Pervis Estupinán találatát nem adta meg a játékvezető.

A második félidei ecuadori fölényről mindent elmond, hogy amíg a sárgák nyolc alkalommal is eltalálták a kaput, addig ez a narancsosoknak csak egyszer sikerült. Nem gondoltuk volna, de a lefújás után a dél-amerikaiak bosszankodhattak az elszalasztott esély miatt, ráadásul amiatt is fájhat a fejük, hogy legjobbjukat, Enner Valenciát hordágyon kellett levinni a pályáról. A hollandok az előző 19 meccsükön, amióta van Gaal a kapitány, nem szenvedtek vereséget, 16 győzelem mellett ez volt a 13. döntetlenjük.

A-csoport, 2. forduló

Hollandia–Ecuador 1–1 (1–0)

Hollandia: Noppert – Dumfries, Timber, van Dijk, Aké, Blind – Koopmeiners (de Roon, 80.), Klaassen (Berghuis, 69.), de Jong – Gakpo (Weghorst, 79.), Bergwijn (Depay, a szünetben). Szövetségi kapitány: Louis van Gaal.

Ecuador: Galindez – Porozo Vernaza, Torres, Hincapie – Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinán – Plata (Ibarra, 90.), Estrada (Sarmiento, 74.), E. Valencia (K. Rodriguez, 90.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

Gólszerzők: Gakpo (6.), illetve E. Valencia (49.)

STATISZTIKA

Labdabirtoklás: 54%, illetve 46%

Kapura lövés: 2, illetve 14

Kaput eltaláló lövés: 1, illetve 4

Szöglet: 2, illetve 5

Les: 1, illetve 4

Sárga lap: 0, illetve 1

Összes passz: 530, illetve 429

Teljesített passz: 454, illetve 353