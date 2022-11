B-csoport, 3. forduló. Egyesült Államok–Irán, kedd, 20 óra (tv: Duna World)

A két ország viszonya miatt is pikáns meccsnek ígérkezik az esti Egyesült Államok–Irán találkozó a katari világbajnokságon. Meg azért is, mert még mindkét csapatnak van esélye arra, hogy bejusson a legjobb tizenhat közé. Ez a vb-n hatodszor szereplő irániaknak még soha sem sikerült, az amerikaiak már ötször is ott voltak az egyenes kieséses szakaszban, sőt 2002-ben egészen a negyeddöntőig jutottak, ahol a későbbi ezüstérmes németektől kaptak ki 1–0-ra. Az 1998-as vébén egy csoportban szerepelt a két válogatott, s az Ali Daei, Mehdi Mahdavikia és Karim Bagheri fémjelezte irániak 2–1-re győztek. Az amerikaiaknál olyan nagy nevek fociztak, mint Brian McBride, Cobi Jones, Alexi Lalas vagy Claudio Reyna. Az akkori vereségért utóbbi fia, Giovanni is revansot vehet, a Borussia Dortmund 20 éves futballistája is tagja ugyanis az amerikai keretnek. Egy szó, mint száz, az amerikaiaknak csak a győzelem ér továbbjutást, minden más eredmény az irániaknak kedvez.

B-csoport, 3. forduló. Anglia–Wales, kedd, 20 óra (tv: M4 Sport)

Egyszerű a képlet angol szempontból: ha nem kapnak ki négy góllal Walestől, akkor bejutnak a nyolcaddöntőbe. Ha pontot szereznek, jó eséllyel csoportelsők lesznek, a győzelemmel pedig biztosan. A nagy kérdés azonban nem ez, hanem az, hogy Gareth Southgate változtat-e az eddig bevált kezdőcsapaton, márpedig sokan támadják emiatt a szakembert, mások mellett Wayne Rooney vagy Joe Cole is. A walesieknek vérszegény volt a támadójátékuk az eddigi két meccsen, így aligha fognak négyet lőni Angliának, de egy egygólos győzelem is jó lehet nekik, feltéve ha a másik találkozón nem bírnak egymással a felek. Nagyon régre nyúlik vissza a két nemzet közös múltja, a legutóbbi hat találkozójukat kivétel nélkül az angolok nyerték meg. Legutóbb 2020 októberében találkoztak, és a Wembley Stadionban 3–0-ra győztek a hazaiak.

A B-csoport állása a 3. forduló előtt

1. Anglia 4 pont (6–2)

2. Irán 3 pont (4–6)

3. Egyesült Államok 2 pont (1–1)

4. Wales 1 pont (1–3)

A korábbi mérkőzésekről írt beszámolóinkat itt olvashatja

Anglia–Irán (6–2) – KATTINTSON IDE!

Egyesült Államok–Wales (1–1) – KATTINTSON IDE!

Irán–Wales (2–0) – KATTINTSON IDE!

Anglia–Egyesült Államok (0–0) – KATTINTSON IDE!