A portugálokat két dolog foglalkoztatta a mérkőzést megelőzően: az egyik, hogy a szerdai edzést elővigyázatosságból kihagyó Cristiano Ronaldo kezd-e, a másik, hogy első csapatként százszázalékos mérleggel abszolválják-e a csoportkört. Utóbbihoz már az 5. percben közelebb került Fernando Santos együttese, miután Dalot beadására a világbajnokságon most debütáló Ricardo Horta érkezett a legjobban. A vezetés után átengedték a kezdeményezést a koreaiaknak, akik előbb érvénytelen gólt szereztek, majd egy szögletet követően éppen Ronaldo hátáról lecsorgó labdát Kim Jung Kvon bombázta a kapuba.

Az egyrészt kényszerűségből (Nuno Mendes, Danilo Pereira és Otavio is sérült) hat helyen kicserélődött portugálok visszavették az irányítást, a legutóbbi három válogatott meccsén négy kanadai pontot (2 gól, 2 assziszt) jegyző Dalot mellett a tornán ugyancsak most bemutatkozó Vitinha mutatta sokat magát. Fordulás után még kevesebbet mutatott magából Portugália, a formán kívül játszó Ronaldo az utolsó félórát már a kispadról nézte, s láthatta, hogy a szögletük után indult az akcióból a csereként beállt Hvang Hi Csan a 91. percben tovább lőtte a többet próbálkozó Dél-Koreát. A portugálok nem veretlenül, de csoportelsőként jutottak tovább, így külön ágra kerültek Argentínától. Ez azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi csak a döntőben nézhet egymással farkasszemet.

H-csoport, 3. forduló

Dél-Korea–Portugália 2–1 (1–1)

Al-Rajján, Egyetemváros Stadion. V.: Tello (argentin)

Dél-Korea: im Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Li Dzse Szun (Hvang Hi Csan, 65.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung (Cso Ju Min, 90+3.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento

Portugália: D. Costa – Dalot, A. Silva, Pepe, Cancelo – Nunes (Palhinha, 64.), Neves (Leao, 64.), Vitinha (B. Silva, .)– J. Mário (W. Carvalho, 81.), C. Ronaldo (A. Silva, 64.), Horta. Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Gólszerzők: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (90+1.), illetve Horta (5.)

Statisztika

38 Labdabirtoklás (százalékban) 62 13 Kapura lövések 12 6 Kaput eltalált lövések 5 5 Szögletek 4 387 Összes passz 630 322 Sikeres passz 555

A csoport végeredménye