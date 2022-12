Öt perc sem kellett a világbajnoknak, máris a marokkói kapuban táncolt a labda. Antoine Griezmann labdaszerzése után Kylian Mbappé kétszer is próbálkozhatott, második kísérlete után a labda a bal oldalra került, ahol érkezett Theo Hernández, és a felpattanó labdát a levegőből a kapuba lőtte. Nem roppant meg Marokkó, amely szép lassan átvette az irányítást. Az afrikaiak nem vicceltek, amikor a meccs előtt azt mondták, hogy nem szeretnének megállni a vb-döntő küszöbén. Bátrak voltak, látszott, hogy nem félnek a világbajnoktól. Aztán ez a nyitottság majdnem újból megbosszulta magát, a 19. percben Olivier Giroud lépett meg egy indítással, majd 12 méterről, ballal szétlőtte a jobb kapufát.

A 37. percbe Mbappé futotta le a védőjét a bal oldalon, megpróbált kapura lőni, de el-Jamik mentett. Nem szabadult azonban fel a marokóiak kapuja, Giroud találta magát lövőhelyzetben, de 12 méterről az üres kapu mellé lőtt! Óriási helyzet volt. Jobban játszottak a franciák, de simán benne volt a meccsben egy-egy marokkói megindulásnál, hogy kiegyenlítenek az afrikaiak. Ehhez a 45. percben álltak a legközelebb, amikor Hakim Zijes adott be szögletet jobbról, a Giroud által kifejelt labdát pedig Dzsavad el-Jamik ollózta kapura, de a jobb kapufa mentett, igaz Hugo Lloris rajta volt. A franciák kapusa ezen a meccsen utolérte a világbajnoki pályára lépések tekintetében a német Manuel Neuert, most már mindketten 19 fellépésnél járnak.

A félidő hajráját megnyomta Marokkó, s a másodikat is hasonlóan bátran kezdte. Egyre több veszélyes támadást vezettek, többször is beszorították a franciákat, akik láthatóan Mbappé gyorsaságára építettek, de az ifjú sztárra nagyon figyeltek a marokkóiak. A 77. percben Hamdallah került óriási helyzetbe, több csellel tört be a francia tizenhatoson belülre, de mielőtt lőhetett volna, Koundé szerelte. Két percre rá pedig a franciák eldöntötték a meccset, Mbappé lövése pattant le a védőkről, a csereként egy perccel korábban beküldött Kolo Muani pedig két lépésről a kapuba lőtt. A marokkóiak még ekkor is hittek abban, hogy lehet keresnivalójuk, s akadt is nagy helyzetük, egyszer Koundénak a gólvonalról kellett tisztáznia de a szépítés sem jött össze nekik. A címvédő franciák jutottak be a döntőbe, és vasárnap magyar idő szerint 16 órakor összecsaphatnak Argentínával. Marokkó pedig szombaton négy órától Horvátországgal játszik a bronzéremért.

Világbajnokság, elődöntő

Franciaország–Marokkó 2–0 (1–0)

Al-Hor, al-Bajt Stadion, 68,294 néző. Vezeti: César Arturo Ramos (mexikói)

Franciaország: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez – Y. Fofana, Tcouaméni, Griezmann – O. Dembélé (Kolo Muani, 78.), Giroud (Thuram, 65.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Marokkó: Bono – Hakimi, Dari, Szaissz (Amallah, 21., Abde, 78.), el-Jamik, Mazraui (Attijat Allah, a szünetben) – Amrabat, Unahi – Zijes, en-Nesziri (Hamdallah, 66.), Bufal (Abuhlal, 67.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi

Gólszerző: T. Hernandez (5.), Kolo Mouani (79.).