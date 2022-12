Cristiano Ronaldót kihagyta a kezdőcsapatból Fernando Santos kapitány. Az ötszörös aranylabdás láthatóan nem vette zokon a döntést, mosolyogva figyelte csapatát, s azt, hogy mire megy a svájci védőkkel a fiatal Goncalo Ramos. A Benfica 21 éves támadója nem várt sokat, hogy igazolja az edző döntését, a 17. percben Joao Félix passzával kapura fordult, majd balról nagy erővel a rövid felsőbe bombázott. Yann Sommer a kezét sem tudta felemelni. Nagy kedvvel játszottak a portugálok, sorra vezették a veszélyes akciókat, de a megnyugtató második gól egy ideig nem akart jönni, a 22. percben Otavio, egy perccel később ismét Ramos lőtt, de előbb Sommer védett, majd a labda elkerülte a kaput.

A kihagyott portugál helyzetek után majdnem egyenlített Svájc, de Sherdan Shaqiri 30 méterről elvégzett, a kapu bal alsó sarkába tartó szabadrúgását Diogo Costa szögletre ütötte. Aztán jött a második portugál-gól: Bruno Fernandes szögletére Pepe emelkedett a legjobb ütemben és bombafejest küzdött a kapu közepébe. Jövő év februárjában már 40 éves lesz – erre szokták mondani, hogy jó az öreg a háznál. A 41. percben majdnem szépítettek a svájciak, Edimilson Fernandes jobboldali beadását a kivetődő Costa Vargas elé ütötte, a szélső kapuba tartó fejesét Ruben Dias a gólvonalról vágta ki.

A szünetben a sokat bizonytalankodó Fabian Schärt lekapta a pályáról Murat Yakin, a helvétek kapitánya, de éppen a helyére beküldött Eray Comert volt az, aki lekésett Ramosról, a csatár pedig Diego Dalot jobboldali beadása után Sommer lábai között a kapuba lőtte a portugálok harmadik gólját. Aztán jött a negyedik is, egy szélvészgyors portugál akció futott a pályán, a befejező pedig a balhátvéd, Raphael Guerreiro volt, aki ballal irtózatos erővel bombázott a léc alá. Az 57. percben jött a svájci szépítés, Shaqiri tekert be balról egy szögletet, Ramos fejéről a labda továbbcsúszott, a hosszún érkező Manuel Akanji pedig ballal bepofozta.

Nagyon sok volt még hátra, de még mielőtt a svájciak reménykedni kezdtek volna, jött Ramos harmadik gólja, és a világbajnokság első mesterhármasa. A 67. percben Joao Félix hozta helyzetbe kitűnő passzal a fiatal csatárt, aki szemtelenül átlöbbölte a labdát a kapujából kimozduló Sommer felett. A hajrában pedig jött Cristiano Ronaldo, akit az egész stadion nagy ovációval köszöntött. CR előbb egy 26 méterről elvégzett szabadrúgással jelentkezett, majd egy lesgólt is szerzett – a végén pedig mosolyogva pacsizott a társakkal. A legvégén még a csereként négy perccel korábban beküldött Rafael Leao is beköszönt, teljessé téve ezzel a portugál gálát és a svájci megsemmisülést. A portugálok több mint meggyőző játékkal jutottak be a legjobb nyolc közé, ahol a spanyolokat tizenegyesekkel elbúcsúztató egyetlen versenyben lévő afrikai csapattal, Marokkóval meccselnek.

A negyeddöntőben még Brazília–Horvátország, Hollandia–Argentína és Franciaország–Anglia a kínálat. Most már nem szabad elmozdulni a televízió elől!

Világbajnokság, nyolcaddöntő

Portugália–Svájc 6–1 (2–0)

Luszail, Luszaili Nemzeti Stadion, 83,700 néző. Vezette: César A. Ramos (mexikói)

Portugália: Diogo Costa – Dalot, Pepe, Rúben Dias, R. Guerreiro – Otávio (Vitinha, 73.), W. Carvalho, Bernardo Silva (Ruben Neves, 81.) – Bruno Fernandes (Rafael Leao, 87.) – Goncalo Ramos (Horta, 73.), Joao Félix (C. Ronaldo, 73.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

Svájc: Sommer – E. Fernandes, Schär (Comert, a szünetben), Akanji, R. Rodíguez – Freuler (Zakaria, 54.), G. Xhaka – Shaqiri, D. Sow (Seferovic, 54.), R. Vargas (Okafor, 66.) – Embolo (Jashari, 89.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: G. Ramos (17., 51., 67.), Pepe (33.), Guerreiro (56.), R. Leao (92.), illetve Akanji (57.).