Marokkó–Spanyolország (0–0, 11-esekkel 3–0) – a mérkőzésről itt olvashat!

– Kontinenstörténeti mérföldkő előtt állt Marokkó, hiszen a lőtt gólok számát tekintve egyetlen szerzett góllal is Afrika legeredményesebb svlágbajnokságává tehette volna a mostanit – nem tette, de így is képviselheti a kontinenst a legjobb nyolc között. Afrikai válogatott negyedik alkalommal jutott be a nyolc közé: első alkalommal Kamerun (1990), majd Szenegál (2002), legutóbb pedig Ghána (2010) játszhatott öt mérkőzést egy tornán.

– A spanyoloknak az első félidőben csak egyetlen, kapu felé tartó lövésük volt. Soha ilyen kevésszer nem próbálkoztak a vonatkozó adatok gyűjtésének 1966-os kezdete óta világbajnoki mérkőzésen.

– Erre az egy lövésre is 25 percet és 56 másodpercet kellett várni. Ez az Argentína elleni 1966-os mérkőzés után a második legkésőbbi első kapura lövése Spanyolországnak. Akkor 29 percet és 15 másodpercet kellett várni az első kísérletre, s az ibériai válogatott 2:1-es vereséget szenvedett.

– A mostani mérkőzéssel Marokkó lett a spanyolok „kedvenc” afrikai vb-ellenfele, egyben az első, amellyel egynél többször találkozott világbajnokságon. Előző vb-mérkőzésük négy éve a csoportkörben 2–2 lett. Afrikai ellenféllel szemben egyébként az ezt megelőző öt világbajnoki meccsen 3 győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség a spanyolok mérlege. Marokkó mérlege európai ellenféllel szemben a mai nyolcaddöntő előtt: három győzelem, hat döntetlen és öt vereség.

– Gavi 18 évesen és 123 naposan a spanyol kezdőcsapatban kapott helyet, amivel a legfiatalabb kezdőjátékos lett a világbajnokság kieséses szakaszában – Pelé 1958-as vb-döntős szereplése óta. A Fekete Gyöngyszem 17 éves és 249 napos volt a 64 évvel ezelőtti döntő napján.

– A spanyolok hatodszor játszottak hosszabbítást világbajnoki mérkőzésen, ezekből csak egyet – a hollandok elleni döntőt 2010-ben – nyertek meg. Első alkalommal, 1934-ben megismételt meccs döntött, a többi esetben tizenegyespárbaj, amelyet az írek elleni 2002-es szétlövést leszámítva rendre elvesztettek.

– A spanyolok nagy tornán (Eb, vb) sorozatban ötödik mérkőzésükön kényszerültek ráadásra. Az oroszok elleni 2018-as vb-nyolcaddöntő után a 2021-es Európa-bajnokságon a horvátok, majd a svájciak ellen nyertek a hosszabbításban – utóbbiak ellen szétlövésben –, de az elődöntőt elvesztették az olaszok ellen, szintén tizenegyesekkel.

– Marokkó első alkalommal kényszerült hosszabbításra a világbajnokságon, ami nem meglepő, tekintve, hogy eddig a mérkőzésig egyetlen meccset vívott az egyenes kieséses szakaszban: az 1986-os tornán az NSZK Lothar Matthäus 88. percben szerzett távoli góljával jutott a nyolc közé.

– Az észak-afrikaiak első világbajnoki szétlövésüket rögtön meg is nyerték, amivel máris beérték Spanyolországot, igaz, utóbbi válogatott ötször próbálkozhatott. Négyszer elvesztette a párbajt, egyetlen más nemzetnek sincs ennyi veresége ebből a műfajból.

– A Barcelona középpályása, Sergio Busquets a Marokkó elleni nyolcaddöntőben 17. világbajnoki mérkőzését játssza a spanyol válogatottban, ezzel beérte Iker Casillast és Sergio Ramost a vonatkozó örökrangsorban – nem vennénk rá mérget, hogy le is fogja hagyni őket...