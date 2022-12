Sok helyzetre nem lehetett számítani a 2010-es világbajnok és a torna meglepetéscsapatának összecsapásán, Argentína után ugyanis a spanyolok kapujára tartott a második (mindössze 17), míg a marokkóira a harmadik (20) legkevesebb lövés a csoportkör alatt. A várakozásokra nem cáfoltak rá a csapatok, a belgák elleni csoportmeccset rosszullét miatt kihagyó Bunúnak csak hazaadásoknál, spanyol kollégájának pedig egy beadásnál kellett résen lennie a találkozó elején.

Az első huszonöt percben az észak-afrikaiak vezettek több támadást, az első komolyabb lehetőség mégis hispánok előtt adódott, amikor Asensio beadás helyett éles szögből oldalhálóba lőtte a labdát. Az első kapura tartó lövésre viszont a 33. percig kellett várni, de Mazraoui távoli lövését, ha csak másodszorra is, de fogta Unai Simón. Hiába birtokolták többet a labdát a spanyolok, a jól záró afrikai reteszen nem tudtak áthatolni, sőt a technikás marokkóiak labdaszerzés után gyorsan tudtak védekezésből támadásba váltani, de a kapu előtt náluk is elfogyott a kreativitás. Meddő fölény után a ráadásban ritmust váltott Spanyolország, többször futtatta a széleket az elfáradó „Atlasz oroszlánjai” ellen, de a meccslabdát Seddira, majd Sarabia is kihagyta. Busquetséknek sorozatban negyedik egyenes kieséses meccsük torkollt büntetőpárbajba nagy tornán, amiből a harmadikat veszítették el, míg Marokkó három elbukott párharc után nyert.

Nyolcaddöntő

Marokkó–Spanyolország 0–0 – b. u.: 3–0

Al-Rajján, Egyetemvárosi Stadion, 44.667 néző. V.: Rapallini (argentin)

Marokkó: Bunu – Hakimi, Agerd (el-Jamik, 84.), Szaissz, Mazraui (A. Allah, 83.) – Unahi (Benun, 120.), S. Amrabat, Amallah (Seddira, 83.) – Zijes, En-Nesziri (Szabiri, 83.), Bufal (Abde, 66.). Szövetségi kapitány: Valid Regrari

Spanyolország: Unai Simón – M. Llorrente, Rodri, Laporte, Jordi Alba (Balde, 98.) – Gavi (Soler, 63.), Busquets, Pedri – Ferran Torres (Nico Williams, 75., Sarabia, 118.), Asensio (Morata, 63.), Olmo (Fati, 98.). Szövetségi kapitány: Lius Enrique