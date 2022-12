Kilenc (!) helyen változtatott Tite az előző fordulóhoz képest, ennek nemcsak taktikai, hanem kényszerű oka is volt. Egyre több ugyanis a megbetegedés a brazil válogatottban, de a „B-csapat” is van olyan erős, hogy egyetlen csapatként százszázalékos mérleggel zárják a csoportkört. Neymar, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá vagy éppen Raphinha nélkül is megvolt az erre való törekvés a Selecaónál, többet birtokolta a labdát, de a játék sebessége lassabb volt, mint amikor a „nagyok” is a pályán vannak, a tizenhatos környékén pedig a szokottnál is több volt a pontatlanság.

Az első félidő legnagyobb lehetősége a kameruniak előtt adódott, de Mbeumo jobb felső sarokba tartó közeli lövését az Allisont helyettesítő Ederson bravúrral védte. A szünet után is hasonló forgatókönyv szerint alakult a találkozó, de csak nem akart megszületi a brazilok vezető találata. Nem úgy a kameruniaké, Vincent Aboubakar a 92. percben egy jobb oldali beadást tízről, középről ellentétes irányba, a bal alsóba fejelte a játékszert Militao és Bremer között. A csapatkapitány örömében levette a mezt, amiért megkapta második sárga lapját... A Szelídíthetetlen oroszlánok így emberhátrányban, de az ötszörös világbajnok legyőzésével búcsúztak a tornától. Brazília először kapott ki afrikai csapat ellen, s ezzel megszakadt 17 csoportmeccses veretlenségi sorozata.

A csoportgyőztes dél-amerikaiak 5-én Dél-Koreával találkoznak a nyolcaddöntőben, míg a szerbeket verő Svájc december 6-án Portugáliával csap össze. Mindkét mérkőzés 20 órakor kezdődik.

G-csoport, 3. forduló

Kamerun–Brazília 1–0 (0–0)

Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion, 85.986 néző. V: Elfath (amerikai)

Kamerun: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Tolo – Anguissa, Kunde (Ntcham, 68.) – Mbeumo (Toko Ekambi, 64.), Choupo-Moting, Ngamaleu (Ngom Mbekeli, 86.) – Aboubakar. Szövetségi kapitány: Rigobert Song

Brazília: Ederson – Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Marquinhos, 54.) – Fabinho, Fred (Bruno Guimaraes, 55.) – Antony (Raphinha, 79.), Rodrygo (Éverton Ribeiro, 55.), Martinelli – Gabriel Jesus (Pedro, 64.). Szövetségi kapitány: Tite

Gólszerző: Aboubakar (90+2.)

Kiállítva: Aboubakar (90+3.)

Statisztika

35 Labdabirtoklás (százalékban) 65 7 Kapura lövések 21 3 Kaput eltalált lövések 8 3 Szögletek 11 309 Összes passz 557 244 Sikeres passz 497

A csoport végeredménye