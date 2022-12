Nem kápráztatta el a futballrajongókat az argentin válogatott. Mondhatjuk, hogy most sem. A Lionel Messivel fémjelzett dél-amerikaiak a vb-nyitányon szégyenszemre kikaptak 2–1-re Szaúd-Arábiától, aztán legyőzték 2–0-ra Mexikót, majd ugyanilyen arányban Lengyelországot is, de a játékukkal nem nyűgözték le a világot.

Gondoltuk, hogy na majd most, az ausztrálok ellen, de nem jött az argentin tangó. Az első félidő kimondottan lassú tempóban indult, az ausztrálok láthatóan arra rendezkedtek be, hogy minél tovább megpróbálják tartani a gólnélküli állást, s igazából sokáig nem is volt izgulni valójuk. Aztán megvillant a hétszeres aranylabdás Messi, aki Alexis Mac Allistertől kapott labdát a tizenhatoson belül, majd két ausztrál védő lába között a jobb alsó sarokba lőtt. Matt Ryan vetődött, de nem érte el a lövést. Az 1000. tétmérkőzését játszó Messinek ez volt az első gólja világbajnokság kieséses szakaszában.

A szünet után egy kapushiba is kellett ahhoz, hogy megduplázza az előnyét Argentína. Ryan addig körülményeskedett, amíg Rodrigo De Paul megtámadta és megszerezte tőle a labdát, amit aztán Julian Alvárez lőtt a kapuba. Ezzel a góllal tulajdonképpen el is dőlt a meccs, mert az ausztrálok játékában nem volt semmi átütőerő, az argentinok pedig mentek előre ugyan, de nem olyan nagy lendülettel, ahogy egy kiélezett meccsen tennék. Persze így is akadtak helyzeteik, de azokat könnyű szívvel, sorra elpuskázták.

Derült égből villámcsapásként érkezett az ausztrálok szépítő gólja: Craig Goodwin lőtt kapura jó 18 méterről, de a lövés semmi veszélyt nem jelentett volna, csakhogy Enzo Fernández belelépett a lövésbe és így az a kapu bal felső sarkába vágódott. Hát még milyen villámcsapás lett volna, ha Aziz Behich lövésébe öt perccel később nem vetődik bele Lisandro Martínez. A hajrában többször is eldönthette volna a meccset az argentin válogatott, de hiába csinálta meg sorban a jobbnál jobb helyzeteket a társaknak Messi, azok mindent elrontottak. Lautaro Martínez kettőt simán lőhetett volna...

A 97. percben hatalmas helyzetet hagytak ki az ausztrálok, a 18 éves Garang Kuol lövését Martínez kapus védte, így az argentinok megúszták a hosszabbítást, s bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol az amerikaiakat 3–1-re legyőző hollandokkal találkoznak. Az biztos, hogy az eddig mutatottnál sokkal jobb játék kell a kétszeres világbajnok kék-fehérektől.

Világbajnokság, 2. nyolcaddöntő

Argentína–Ausztrália 2–1 (1–0)

Al-Rajan. Ahmed bin Ali Stadion, 45.032 néző. Vezette: Sz. Marciniak (lengyel)

Argentína: E. Martínez – Molina (Montiel, 80.), Romero, Otamendi, Acuna (Tagliafico, 72.) – De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister (Palacios, 80.) – A. Gomez (Lisandro Martínez, 49.), Messi, J. Alvárez (Lautaro Martínez, 71.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Ausztrália: Ryan – Degenek (Karacic, 72.), Souttar, Rowles, Behich – Leckie (Kuol, 72.), Mooy, Irvine, Baccus (Hrustic, 58.) – McGree (Goodwin, 58.), Duke (Maclaren, 72.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Gólszerzők: Messi (35.), J. Alvárez (57.), illetve E. Fernandez (77., öngól).

Statisztika (zárójelben az első félidő)