Három csapat jutott be veretlenül a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, a hollandok és a marokkóiak mellett az angolok tudták le vereség nélkül a csoportkört. Az 1966-ban világbajnok szigetországiak pocsék Nemzetek Ligája-szereplésüket jöttek feledtetni Katarba (a magyar válogatottól otthon kaptak ki 4–0-ra, s ennek is köszönhetően kiestek az A-divízióból), s bár a nyitányon alaposan megszórták az irániakat (6–2 lett a vége), a folytatásban egyáltalán nem kápráztatták el a drukkereiket: az amerikaiak ellen csak egy unalmas gól nélküli döntetlenre futotta Gareth Southgate csapatától, amely a 3–0-s sikere ellenére a walesiek ellen sem brillírozott.

Nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy az angolok a nyolcaddöntő egyértelmű esélyesei, a szenegáliak 84 percig a hollandok ellen is kiválóan tartották magukat. Nem is mutattak sokat Harry Kane és társai, az első félórában inkább az afrikaiak bosszankodhattak amiatt, hogy két nulla állt az eredményjelzőn. Nem igazán találták a szervezett szenegáli védekezés ellenszerét, a széleken nem tudták megfutni a gyors védőket, Kalidou Koulibalyék könnyedén tartották a döntetlent.

Aztán varázsütésre megváltozott minden, Jude Bellingham robogott el a bal oldalon, a kiválóan középre tett labdára pedig érkezett a második hullámban Jordan Henderson, és máris vezetett Anglia. Sőt nem sokkal később jött a második angol-gól is. Ez az akció is Bellinghamtől indult, a Dortmund 19 éves tinije saját tizenhatosa előtt szerzett labdát a kitámadó szenegáliaktól, majd Phil Fodent játszotta meg, aki középre passzolt, az első katari vb-gólját szerző Harry Kane pedig kíméletlenül bevágta a labdát a kapu jobb oldalába. A szünet után pedig gyorsan jött a harmadik gól, ezúttal is Foden jegyezte az asszisztot, Bukayo Saka pedig okosan pöccintette át a labdát Édouard Mendy felett.

A szenegáliak láthatóan megtörtek, az angolok pedig már nem igazán erőltették a góllövést, nekik tökéletesen elég volt ez a három gól is. Az angolok nyolcadik világbajnoki meccsüket játszották afrikai válogatott ellen, öt győzelem és három döntetlen a mérleg. Hatszor gólt sem kaptak. A mostani világbajnokságon pedig már 12 gólnál járnak, ami a legtöbb a résztvevők közül.

A negyeddöntőben a lengyeleket simán legyőző, világbajnoki címvédő franciák várnak az angol válogatottra.

Nyolcaddöntő

Anglia–Szenegál 3–0 (2–0)

Al-Khor, al-Bajt Stadion, 65.985 néző. Vezette: Ivan Barton (salvadori)

Anglia: Pickford – Walker, Stones (Dier, 76.), Maguire, Shaw – Henderson (Phillips, 82.), Rice, Bellingham (Mount, 76.) – Saka (Rashford, 65.), Kane, Foden (Grealish, 65.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Szenegál: E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs (Ballo-Touré, 84.) – Ciss (P. Gueye, a szünetben), N. Mendy, K. Diatta (P. M. Sarr, a szünetben), Ndiaye (Dieng, a szünetben) – I. Sarr, Dia (Diedhiou, 72.). Szövetségi kapitány: Aliuo Cissé

Gólszerzők: Henderson (38.), Kane (45.+3.), Saka (57.)

Statisztika (zárójelben az első félidő)