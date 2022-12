Olivier Giroud a franciák első vb-meccsén duplázott, második góljával beállította a válogatottban 51 gólig jutó Thierry Henry rekordját, s a lengyelek elleni nyolcaddöntő 44. percében aztán felül is múlta a világ- és Európa-bajnok klasszist. Így ő a francia válogatott történetében a legtöbb gólt szerző játékos. A 36 éves Giroud a világbajnokságok történetének második legidősebb, a kieséses szakaszban betaláló játékosa lett. Az első Roger Milla 38 évesen és 44 naposan betaláló kameruni legenda, Roger Milla.

A mindössze 23 éves Kylian Mbappé a lengyeleknek lőtt duplájával ugyan még „csak” 33 válogatott gólnál jár, ám a francia örökrangsorban már a hetedik helyen áll. A tornát még 28 találattal kezdte a PSG sztárja, azóta megelőzte Jean-Pierre Papint, Just Fontaine-t, és Zinédine Zidane-t. Felkészül a 34 gólos David Trezeguet, és 37 találatnál tartó Karim Benzema...

A 23 éves francia támadó a négy évvel ezelőtti vb-n négy gólig jutott, idén már ötnél tart, vagyis 24 éves kora előtt jutott el kilenc világbajnoki gólig. Ezzel pedig lekörözte az 1966-os tornán 24 és fél évesen kilenccel gólkirályi címet szerző Eusébiót, valamint a 24 éves koráig csupán 7 vb-gólig jutó Pelét. A játékosként a futball egyetlen háromszoros világbajnoka, végül 12 világbajnoki gólt szerzett – s a francia támadónak minden esélye megvan rá, hogy beérje Pelét – sőt, ha ilyen ütemben termeli a gólokat, Miroslav Klose 16 gólos vb-rekordja is veszélyben lesz...

Az 1990-es vb óta ezen a tornán fordul elő először az angol válogatottal, hogy két játékosa is legalább három gólig jut egy tornán: akkor Gary Lineker 4, David Platt 3 góllal zárt. Most Bukayo Saka mellett Marcus Rashfordnak is három gólja van. Ráadásul 2018 után ismét eljutottak 12 gólig az angolok, vagyis beállították az egy tornán szerzett legtöbb góljuk számát.