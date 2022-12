– Franciaország az ötödik címvédő, amelyik a diadalát követő világbajnokságon is bejutott a döntőbe: az olaszoknak (1934, 1938) és a braziloknak (1958, 1962) sikerült megnyerniük a második finálét is, az argentinoknak nem (1986, 1990), akárcsak a másodszor is helyzetbe kerülő braziloknak (1994, 1998).

– Huszonhetedszer is igazolódott, hogy a franciák nem veszítenek világbajnoki mérkőzést, ha a szünetben vezetnek. A mérleg: 26 győzelem, egy döntetlen.

– A franciák sorozatban a hatodik olyan nagy tornán (vb, Eb) jutnak be a fináléba, amelyiken elődöntőt vívhattak. Az eddigi utolsó elbukott elődöntőjüket az 1996-os Európa-bajnokságon játszották, akkor a 0–0-t követő tizenegyespárbajban kaptak ki Csehországtól.

– A legutóbbi hét világbajnokságon a franciák négyszer jutottak be a fináléba (1998, 2006, 2018, 2022). Ugyanebben az időszakban a többi országot megvizsgálva kettő a legtöbb (Argentína, Brazília, Németország), egyszer-egyszer a hollandok, a horvátok, az olaszok és a spanyolok jutottak be.

– A francia válogatottban Théo Hernandez a harmadik olyan védő, aki egy világbajnokságon gólt is szerez, gólpasszt is ad. Marius Trésor 1982-ben, Bixente Lizarazu 1998-ban tette meg ugyanezt.

– A csereként beküldött Kolo Muaninak 44 másodperc kellett, hogy gólt szerezzen. Az Opta kimutatása szerint az uruguayi Richard Moralesnek 16 másodperc kellett, hogy betaláljon Szenegálnak (2002), Ebbe Sandnak 26, hogy bevegye Nigéria kapuját (1998).

– Hugo Llorisnak ez volt a 19. mérkőzése világbajnokságon, ezzel utolérte a német Manuel Neuert a kapusok világbajnoki örökranglistájának élén.

– Didier Deschamps a negyedik szövetségi kapitány, aki egymást követő két világbajnokságon döntőbe vezeti csapatát. Elődei: az olasz Vittorio Pozzo (1934, 1938), az argentin Carlos Bilardo (1986, 1990) és a német Franz Beckenbauer (1986, 1990).

– Valid Regragi szövetségi kapitány először veszített a marokkói válogatottal (öt mérkőzés, három döntetlen mellett), és irányítása alatt ez volt az első olyan mérkőzés, amelyiken csapata egynél több gólt kapott.

