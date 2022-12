Negyeddöntő: Horvátország–Brazília, 16 óra, tv: M4 Sport

Harmadszor juthat négy közé világbajnokságon Horvátország, mely 1998-ban a Davor Suker, Zvonimir Boban, Dario Simic és Igor Tudor fémjelezte válogatott bronzérmet szerzett a franciaországi tornán, húsz évvel később pedig döntőig menetelt Zlatko Dalic együttese. Déli szomszédainknál most is számíthatnak Ivan Perisic, Luka Modric, Marcelo Brozovic és Mateo Kovacic tapasztalatára, s bízhatnak abban, hogy amikor kell, meg tud újulni a csapat. Eddig ugyanis nem sokat mutatott magából a horvát válogatott, a rendes játékidőben csak Kanadát tudta legyőzni (4–1), a csoportkör során Marokkóval (0–0) és Belgiummal is döntetlent játszott (0–0), a nyolcaddöntőben pedig büntetőkkel ejtette ki Japánt. A Dalic-csapatnak jól jött a három teljes nap pihenő, az ázsiaiak ellen kifutották magukat, Brozovic 17 kilométert (!) teljesített azon az összecsapáson, de fáradtság miatt Borna Barisic is kihagyott egy-két edzést.

A szövetségi kapitány világossá tette, hogy csak olyanokkal számol, akik fizikailag százszázalékos állapotban vannak. Emiatt kérdéses a védelem bal oldalán bevethető Borna Sosa játéka, aki ugyan felgyógyult betegségéből, a csapattal is együtt készül már, de nem tudni, mennyire terhelhető jelenleg. Josip Stanisic izomsérülés miatt nem teljesen egészséges, de az edzéseket kihagyó Barisic és Brozovic várhatóan ott lehet a brazilok ellen. Ahogy a japánok elleni hős, Dominik Livakovic, aki három tizenegyest is védett a nyolcaddöntőben.

Richarlison (9-es mezben) az új brazil csillag

Fotós: AFP

Az ötszörös világbajnok dél-amerikaiak a csoportkörben Szerbiát és Svájcot is biztosan győzték le 2–0-ra, a Kameruntól elszenvedett csúfos vereséget (0–1) viszont Dél-Korea bánta. Az ázsiai csapat ellen gálázva nyertek 4–1-re Neymarék, a csapaton belüli hangulat pedig a hírek szerint sosem volt ennyire jó. Ez pedig nem sok jót ígér a horvátokra nézve sem. Tite ismét számolhat a balhátvéd Alex Sandróra és a jobbhátvéd Danilóra, Alex Telles és Gabriel Jesus számára viszont véget ért a világbajnokság. Utóbbi térdét már meg is műtötték, várhatóan három hónap kihagyás vár rá. Azért így sem állnak rosszul támadóposzton a brazilok, amellett, hogy visszakapták a bokasérüléséből felépült Neymart, Richarlison személyében új csillag született. A Tottenham csatára duplázott Szerbia ellen és betalált a dél-koreaiak hálójába is.

Brazília eddig veretlen a horvátokkal szemben, felkészülési találkozókon egy győzelem és két döntetlen a mérlege, tétmérkőzésen viszont mindkétszer a dél-amerikaiak nyertek. A 2006-os németországi vb-n 1–0-ra, nyolc évvel később 3–1-re bizonyultak jobbnak. A dél-afrikai tornán és a 2018-as barátságos meccsen Neymar jelentette a két csapat közti különbséget, a Paris SG kiválósága előbbi találkozón duplázott, de a 2–0-s siker alkalmával is betalált.

Várható kezdőcsapatok

Horvátország–Brazília

al-Rajján, Egyetemváros Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic – Kramaric, Livaja, Perisic

Brazília: Alisson – Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo – Casemiro, Paqueta, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior