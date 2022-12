F-csoport, 3. forduló. Horvátország–Belgium, csütörtök, 16 óra (tv: M4 Sport)

Nem igazán a futball volt a középpontban az elmúlt napokban a belga válogatott kapcsán. Sokkal inkább az, hogy széthúzás van az öltözőben, s a játékosok már nem is beszélnek egymással. Mindezt cáfolta a meccs előtti hivatalos sajtótájékoztatón Roberto Martínez, a vörösök kapitánya, hozzátéve, hogy zseni volt aki ezt kitalálta, s ezzel feszültséget gerjesztett. Hogy volt-e alapja a pletykáknak, az a ma délutáni csoportrangadón kiderül. A belga válogatott csak a játékával tudja elhallgattatni a kritikus hangokat, de leginkább azzal, ha legyőzni a horvátokat. Ami egyúttal a továbbjutást is jelentené a Kevin de Bruyne fémjelezte aranygenerációnak. Más kérdés, hogy ez nem lesz könnyű, mert a horvátok javuló formát mutatnak, legutóbb nagyon simán, 4–1-re megverték a kanadaiakat, miközben a belgák gyenge teljesítménnyel 2–0-ra kikaptak Marokkótól. A belgáknak csak a győzelem jelent biztos továbbjutást, a horvátoknak már egy döntetlen is elég ehhez. Kedvező esetben a belgáknak is jó lehet a döntetlen, de csak akkor, ha a kanadaiak három góllal verik Marokkót. A két együttes legutóbb 2021 nyarán barátságos meccsen találkozott, s a belgák 1–0-s győzelmet arattak.

F-csoport, 3. forduló. Kanada–Marokkó, csütörtök, 16 óra (tv: Duna World)

Marokkó nagyon jó helyzetben várhatja az utolsó csoportmeccsét, a kanadaiaknak pedig már mindegy, ők már kiestek a világbajnokságról. A tét immáron csak a becsületünk, s az, hogy az első világbajnoki góljuk után meglesz-e az első győzelmük. Erre kicsi az esély, mert az afrikaiak nagyon jól játszottak a két európai sztárcsapat ellen, a horvátokkal úgy végeztek 0–0-ra, hogy nekik volt több lehetőségük, a belgákat pedig két hajrában szerzett góllal 2–0-ra megverték. Sok számolgatni való itt nincs, a marokkóiak egy győzelemmel és egy döntetlennel is továbbjutnak. Adott esetben egy kis különbségű vereség is elég lehet nekik, a lényeg, hogy semmiképpen se kapjanak ki három gól különbséggel Kanadától. A két együttes eddig egyszer találkozott, a 2016-os barátságos meccset a marokkóiak nyerték 4–0-ra. Akkor Hakim Zijes, aki most is ott lesz a pályán, két gólt szerzett.

A csoport állása a 3. forduló előtt

1. Horvátország 4 pont (4–1)

2. Marokkó 4 pont (2–0)

3. Belgium 3 pont (1–2)

4. Kanada 0 pont (1–5)

A korábbi mérkőzésekről írt beszámolóinkat itt olvashatja

Marokkó–Horvátország (0–0) – KATTINTSON IDE!

Belgium–Kanada (1–0) – KATTINTSON IDE!

Belgium–Marokkó (0–2) – KATTINTSON IDE!

Horvátország–Kanada (4–1) – KATTINTSON IDE!