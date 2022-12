Nem vicceltek a brazilok. Azok után, hogy a kameruniaktól elszenvedett vereség miatt kaptak hideget-meleget a brazil sajtótól, nagyon összekapták magukat, és ezt a szimpatikus dél-koreaiak bánták. Az ötszörös világbajnok szó szerint nekirontott ellenfelének, s Vinícius Junior góljával már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A sérüléséből visszatérő Neymar játszotta meg a Real Madrid szélsőjét, aki okosan megvárta, amíg a védők elmozdulnak és a kapu közepébe bombázott. Nem kellett sokat várni az újabb brazil gólra, a 13. percben Richarlisont rúgta fel a tizenhatoson belül Dzsung Vu Jung, a megítélt tizenegyest pedig Neymar begurította a bal sarokba.

Aztán öt perc múlva majdnem szépített Dél-Korea, de Hvang Hi Csan jobblábas, kissé balról eleresztett tekerését Alisson kikapta a léc alól. A szépítés helyett jött a harmadik brazil gól, Richarlison varázsolt egy kicsit, fejjel megszelídítette a labdát, majd Thiago Silvától visszakapva azt, a jobb sarokba lőtt. A 37. percben pedig Vinícius Junior adott gólpasszt Paquetának, a labda pedig egy gyors akció után ment is a jobb alsóba.

Az érdemi dolgok ezzel el is dőltek, így belefért, hogy a brazilok nagyon visszavegyenek a második félidőre, és a koreaiak szépíthessenek. Mégpedig egy ritkán látható bombagóllal, amit Paik Szung Ho vágott be 21 méterről a kapu bal oldalába. Alisson vetődött, de esélye sem vol a hárításra. A koreaiak legalább három nagy helyzetet is elpuskáztak a második félidőben, de érezni lehetett, hogy ha kell, akkor lőnek egy újabbat a brazilok. Nem kellett, elég volt a négy gól, Brazília ott van a negyeddöntőben és a japánokat tizenegyesekkel elbúcsúztató Horvátországgal játszik majd.

Világbajnokság, nyolcaddöntő

Brazília–Dél-Korea 4–1 (4–0)

Doha, 974 Stadion, 43,847 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

Brazília: Alisson (Weverton, 80.) – Éder Militao (Daniel Alves, 62.), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo (Bremer, 73.) – Casemiro, Paqueta, Raphinha – Neymar (Rodrygo, 80.), Richarlison, Vinícius Junior (Martinelli, 71.). Szövetségi kapitány: Tite

Dél-Korea: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu (Hong Csul, a szünetben) – Li Dzse Szun (Li Kang In, 74.), Dzsung Vu Jung (Szon Dzsun Ho, a szünetben), Hvang In Bom (Paik Szung Ho, 65.), Hvang Hi Csan – Szon Hung Min, Cso Gu Szung (Hvang I Dzso, 80.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento

Gólszerzők: Vinícius Junior (7.), Neymar (13., 11-esből), Richarlison (29.), Paqueta (36.), illetve Paik Szung Ho (77.)